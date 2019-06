Samsung Galaxy A80 è disponibile all’acquisto in Italia | ecco dove comprarlo scontato

Da Comet arriva il nuovo volantino “Ed è subito smartphone” : in regalo Samsung Galaxy A10 su alcuni prodotti : Da Comet arriva il nuovo volantino "Ed è subito smartphone": in regalo Samsung Galaxy A10 o LG K40 su alcuni prodotti selezionati. Interessante, no? L'articolo Da Comet arriva il nuovo volantino “Ed è subito smartphone”: in regalo Samsung Galaxy A10 su alcuni prodotti proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 5G sta arrivando con un prezzo inferiore alle aspettative : Samsung Galaxy S10 5G sta finalmente arrivando in Europa e quindi in Italia e probabilmente avrà un prezzo di listino di 1.249 euro.

Samsung Galaxy Watch si aggiorna per migliorare la stabilità di Samsung Health : Poche ore fa, Samsung ha rilasciato un aggiornamento software minore per il Galaxy Watch che porta una maggiore stabilità al dispositivo per allinearsi a un aggiornamento dell'app Samsung Health, la quale è stata aggiornata all'inizio di questa settimana per aggiungere il supporto di Galaxy Fit e correggere alcuni bug.

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro con design Digital Bezel e dimensioni importanti : Dalla Corea del Sud arriva la notizia della richiesta di registrazione da parte di Samsung del marchio "Digital Bezel". Scopriamo insieme cosa potrebbe nascondere

Expert regala Samsung Galaxy A10 nel nuovo volantino ricco di offerte Android : Expert sta per lanciare il nuovo volantino "Un grande regalaxy per te", che sarà valido dal 20 giugno al 7 luglio 2019. Con esso, oltre a proporre numerose offerte su smartphone e tablet Android, regalerà un Samsung Galaxy A10 agli acquirenti di alcuni specifici prodotti.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna : ecco - finalmente - la Modalità notte per la fotocamera : Samsung ha dato il via al rilascio di un aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 9 che porta con sé alcune novità che riguardano il comparto fotografico

Sbarca la Night Mode sul Samsung Galaxy Note 9 : corposo l’aggiornamento di giugno : Spuntano ancora una volta indicazioni davvero interessanti per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 9 in questi mesi, considerando il fatto che l'aggiornamento di giugno pare destinato a regalarci più sorprese di quante ci si potesse aspettare. Secondo le informazioni raccolte questo lunedì, a differenza di quanto emerso con l'upgrade di maggio, potremo imbatterci in una funzione destinata a fare la differenza per ...

Manuale Samsung Galaxy Tab S5e Guida uso Tab : Manuale d’uso Samsung Galaxy Tab S5e PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy Tab S5e.

Samsung Galaxy XCover 4s : prezzo - scheda tecnica e caratteristiche : Samsung Galaxy XCover 4s: prezzo, scheda tecnica e caratteristiche Uno smartphone per resistere agli standard di sicurezza militari e, tra le tante cose, all’acqua, grazie alla sua impermeabilità. Questo è il nuovo XCover 4S, lo smartphone della Samsung. Un cellulare adatto a chi, in un modo o nell’altro, riesce sempre nell’intento di distruggere il proprio dispositivo mobile. Non eccelse le sue qualità, sia dal punto di ...

Samsung Galaxy Note 10 : uscita in Italia - prezzo e caratteristiche : Samsung Galaxy Note 10: uscita in Italia, prezzo e caratteristiche I mesi di agosto e settembre si avvicinano, monta così l’idea dell’imminente uscita dei nuovi top di gamma dei principali produttori di smartphone. Uno di questi produttori è senz’altro la Samsung, la quale si appresta a lanciare il Note 10. Il Samsung Note 9 è stato al vertice delle classifiche per un bel po’, anche dopo l’uscita di S10 e S10 ...

Solo chimere gli smartphone pieghevoli : Huawei Mate X a settembre come Samsung Galaxy Fold? : Possiamo definirla davvero un'occasione mancata quella degli smartphone pieghevoli in questo 2019. Nelle scorse ore è giunta l'ufficialità del ritardo dell'uscita del Huawei Mate X che non sarà pronto per la usa commercializzazione prima di settembre. Allo stesso tempo, la controparte Samsung Galaxy Fold che doveva essere messa in vendita nel mese di luglio subirà probabilmente un posticipo. Tanta incertezza dunque ruota intorno a quella che ...

Samsung non ha fatto progressi : Galaxy Fold potrebbe arrivare dopo la gamma Galaxy Note 10 : Stando a quanto riportato da The Korea Herold, pare che al momento non ci siano programmi per un nuovo evento di lancio del Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10 5G ha fatto registrare vendite "travolgenti" - secondo Samsung : Un dirigente di Samsung ha fatto intendere nel corso di un'intervista che il Samsung Galaxy S10 5G ha fatto registrare vendite più elevate rispetto alle previsioni

Problemi diversi - ritardi simili : il lancio di Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X è ancora lontano : La vicenda che ha coinvolto il Samsung Galaxy Fold ha creato un po' di confusione tra i piani dirigenziali di Seul poi riflessa sulla comunicazione