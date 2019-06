Sampdoria | chiesto il rinvio a giudizio per Ferrero | tre i capi di accusa per il

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La Procura di Roma hailpered altre quattro persone,te di appropriazione indebita, autoriciclaggio e utilizzo di fatture false Brutte notizie per Massimo, per il presidente dellainfatti è statodalla Procura di Roma ilcon le accuse di appropriazione indebita, autoriciclaggio e utilizzo di fatture false. Insieme al numero uno della società blucerchiata, rischiano il processo anche la figlia Vanessa e il nipote Giorgio, oltre ai due manager Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti. Il 20 settembre prossimo è fissata l’udienza davanti al Gup, che deciderà sulla richiesta del pubblico ministero. L’indagine è stata svolta dalla Guardia di Finanza, che ha sequestrato il 28 novembre scorso beni per circa 2,6 milioni di euro. Il tribunale del Riesame, qualche settimana dopo, ha però ...

