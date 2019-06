Salvò centinaia di ebrei dalla deportazione nazista | Gino Bartali | il ciclista eroe

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019), ilchedi, è stato inserito fra le tracce della Maturità 2019 Il 19 giugno è la data segnata con un circoletto rosso da gran parte degli studenti d’Italia: oggi inizia la Maturità 2019. La prima prova, come di consueto, è quella di italiano con svariate tracce sottoposte alla scelta degli studenti che, in base alle proprie preferenze, potranno approcciarsi all’analisi di un testo letterario, alla stesura di un testo argomentativo o alla riflessione su una tematica d’attualità. LaPresse Torino/Archivio storico Fra le due tracce presenti in quest’ultima tipologia, una mette a confronto lo sport e la storia attraverso la figura diilchedi. Oltre ad essere ricordato come uno dei più grandi ciclisti del ...

Gazzetta_it : Salvò centinaia di ebrei: alla #Maturità c’è anche una traccia sull’eroe #Bartali - ale_piemontese : Salvò centinaia di ebrei. Oggi, la storia meravigliosa di Gino #Bartali è una delle tracce dei temi per la maturità… - ACorraa : RT @Gazzetta_it: Salvò centinaia di ebrei: alla #Maturità c’è anche una traccia sull’eroe #Bartali -