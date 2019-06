Salute | Adi | ' emergenza obesità | riconoscerla al più presto come malattia'

Cannabis light - la deputata di FdI al governo : “Danno a Salute dei cittadini - intervenite”. “Emerso spaccio in punti vendita” : “Bisogna vietare che questi prodotti circolino nelle nostre strade, danneggiando la salute dei cittadini“. La deputata di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Bellucci, non ha dubbi: la Cannabis light fa male. Bellucci ha chiesto al governo, in particolare al sottosegretario all’Interno, Luigi Gaetti, di “legiferare, colmando il vuoto normativo lasciato dalla legge 242 del 2016 (che recita “Disposizioni per la ...

Ambiente & Salute : a Ladispoli “primo passo per il divieto assoluto di fumo sulle spiagge” : “L’amministrazione comunale ha intrapreso un percorso teso a tutelare il nostro mare, la Salute dei cittadini ed il decoro urbano di Ladispoli. Un patrimonio collettivo che difenderemo in ogni modo“, ha dichiarato Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli, annunciando la pubblicazione dell’ordinanza, immediatamente esecutiva, con cui si stabilisce che in tutte le spiagge del territorio comunale è vietato fumare sulla ...

Salute - Gemelli Art : nuova frontiera cura radioterapia oncologica : Evento conclusivo del progetto "Gemelli ART" (acronimo di Advanced Radiation Therapy), per offrire a degenti e a pazienti radioterapia oncologica

Ritardi nello smaltimento dei rifiuti radioattivi. In pericolo la nostra Salute : Se pensavate di aver chiuso con il nucleare italiano più di 30 anni fa, con i referendum, vi siete sbagliati di grosso. Ancora nessuno sa dove l’Italia metterà in sicurezza e in via definitiva i propri rifiuti radioattivi e la Sogin, la società preposta allo smantellamento degli impianti nucleari italiani e alla gestione dei rifiuti radioattivi, negli anni ha accumulato gravi Ritardi. Quindi è difficile ...

Salute e bellezza - un approccio non invasivo per contrastare le occhiaie : vitamina A e radiofrequenza : Si sa, l‘orologio non si ferma, gli anni passano e la nostra pelle ne è il testimone. Ma esistono dei modi per rallentare quel processo senza ricorre alla chirurgia. Tramite interventi soft senza bisturi e nuove applicazioni della vitamina A si possono combattere gli inestetismi della pelle e le temute occhiaie soprannominate “dark circle”. Questo sono solo alcune delle novità presentate al 40esimo congresso nazionale della ...

Ladispoli. La Giornata della Salute domenica 19 maggio : Appuntamento da non mancare domenica 19 maggio, dalle 8,00 alle 14,00, con la “Giornata della Salute a Ladispoli. “Grazie alla disponibilità

Emissione di radon cancerogeno dalle faglie dell’Etna : un nuovo pericolo per la Salute dei cittadini : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) da molti anni analizza su tutto il territorio nazionale il radon, un gas cancerogeno che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) colloca nel “gruppo 1”, ovvero tra i più pericolosi per la salute umana. Un territorio particolare è quello dell’Etna, sui cui fianchi affiorano numerose faglie che presentano una peculiarità: fratturano intensamente le rocce esse circostanti aumentando ...

Le Iene - dramma Nadia Toffa : assente alla conduzione. "Vi aggiorneremo sulle condizioni di Salute" : Torna la paura per Nadia Toffa, assente nella puntata de Le Iene di domenica 12 maggio. La sua conduzione, che era prevista, è saltata all'ultimo. L'annuncio lo ha dato lo stesso programma di Italia 1 con un comunicato ufficiale. "Stasera la nostra Nadia Toffa non sarà presente nell'ultima puntata d

Nadia Toffa - Iene annunciano assenza : “Aggiorneremo sulla sua Salute” : Nadia Toffa, Le Iene con un comunicato ufficiale annunciano l’assenza della giornalista: “Vi terremo aggiornati sulle sue condizioni di salute” Stasera, 12 maggio, Nadia Toffa non prenderà parte alla conduzione de Le Iene, come invece era previsto. A dare l’annuncio è stato il programma stesso di Italia 1 che ha diramato un comunicato stampa ufficiale […] L'articolo Nadia Toffa, Iene annunciano assenza: ...

Silvio Berlusconi - il panico dentro Forza Italia dopo i guai di Salute : i sospettati - chi lo può "tradire" : L'irritante conflitto che inchioda Silvio Berlusconi in queste ore è tra la sua voglia di tornare fisicamente in campo e il suo corpo che, alla veneranda età di 82 anni, lo tradisce sul più bello, costringendolo a qualche ora di troppo in ospedale. L'ultimo stop Forzato per l'operazione all'intestin

Sonia Viale ad Albenga - tra privatizzazione e centri Salute : "Diffidenza dei cittadini colpa della giunta Cangiano" : "L'amministrazione in carica ha sempre anteposto la battaglia politica e partitica al bene della comunità"

Diffidata la ministra della Salute : "Inadempiente sui diritti dei cittadini e la libertà di scelta" : L'associazione Coscioni: "Non ha fatto il registro nazionale, finanziato e previsto per 9 mesi fa, che raccolga tutti i biotestamenti. Così non si rispetta il volere della gente sul fine vita". Oggi doveva essere trasmessa al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge....