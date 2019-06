SABRINA PARAVICINI | UN MEDICO IN FAMIGLIA | HA IL CANCRO Foto il racconto delle cure

SABRINA PARAVICINI e la dura battaglia dell’attrice di Un medico in famiglia : Vi ricordate di Un medico in famiglia? La serie tv cult ha tenuto per anni incollati alla tv milioni di telespettatori, che giorno dopo giorno si sono affezionati non solo ai personaggi ma anche agli attori che li interpretavano. A far preoccupare i fan è proprio una di loro: Sabrina Paravicini. Nella serie l’attrice impersonava Jessica Bozzi, infermiera e amica stretta della famiglia Martini. Sabrina Paravicini, purtroppo, ha dovuto affrontare ...

SABRINA PARAVICINI del Medico in Famiglia ha un tumore : l’ammissione : Medico in Famiglia: Sabrina Paravicini parla del cancro al seno La popolare attrice Sabrina Paravicini, un paio di ore fa su instagram, ha raccontato il suo dramma a tutti i suoi fan. Cosa le è successo? La Jessica Bozzi di Un Medico in Famiglia ha il cancro al senso. La donna ha raccontato di aver scoperto delle strane cisti sottostanti ad un capezzolo. Per tale ragione è corsa immediatamente all’Ospedale più vicino per fare i dovuti ...

