Sabrina Paravicini del Medico in Famiglia ha un tumore | l’ammissione

lanostratv

(Di mercoledì 19 giugno 2019)inparla del cancro al seno La popolare attrice, un paio di ore fa su instagram, ha raccontato il suo dramma a tutti i suoi fan. Cosa le è successo? La Jessica Bozzi di Uninha il cancro al senso. La donna ha raccontato di aver scoperto delle strane cisti sottostanti ad un capezzolo. Per tale ragione è corsa immediatamente all’Ospedale più vicino per fare i dovuti accertamenti. E purtroppo ecco arrivare la brutta notizia:ha il cancro al seno da 6 mesi. A quel punto la donna è stata costretta a iniziare la chemioterapia in attesa di potersi operare. Tuttavianon ha certo perso la voglia di vivere nè tantomeno il sorriso, dichiarando a tutti di lottare per sconfiggere questo brutto male.di Uninsu suo figlio svela: “Il cancro lo ...

Corriere : Jessica di ‘Un medico in famiglia’: “Ho il cancro, insultata per la chemio” - leggoit : #sabrina paravicini di 'Un medico in famiglia' racconta ai fan del suo tumore: «Sono stata insultata perché ho fatt… - carmenFashionCr : Sabrina Paravicini di Un medico in famiglia lotta contro il cancro: “Mai stancarsi” -