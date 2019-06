Rugby | Champions Cup 2019-2020 | sorteggiati i gironi Che avversarie per la Benetton

Rugby - finale Champions Cup 2019 Leinster-Saracens. Sfida tra le compagini che hanno monopolizzato gli ultimi tornei : A Newcastle domani pomeriggio alle ore 18.00 andrà in scena l’ultimo atto del massimo torneo continentale per squadre di club di Rugby : la Champions Cup decreterà la sua regina nella Sfida tra gli irlandesi del Leinster ed i Saracens, formazione inglese. Si tratta delle compagini che hanno vinto le ultime tre edizioni del torneo: gli irlandesi sono campioni in carica, gli inglesi hanno vinto nelle due stagioni precedenti. Eppure ad ...

Rugby - Champions Cup 2019 : Leinster di nuovo in finale - i Saracens proveranno a fare il colpaccio : Gli irlandesi del Leinster potranno difendere il titolo di campioni d’Europa conquistato lo scorso anno: nella semifinale della Champions Cup di Rugby battuto oggi il Tolosa per 30-12. Ieri nella prima seifinale i Saracens avevano vinto in casa contro Munster per 32-16. Atto finale della competizione l’11 maggio a Newcastle. Champions CUP – SEMIFINALI Saracens-Munster 32-16 Saracens: 15 Alex Goode, 14 David Strettle, 13 Alex ...