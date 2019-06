Rugby a 7 | i convocati della Nazionale italiana per il Grand Prix Series di Mosca

Rugby a 7 - i convocati dell’Italia per il raduno di Napoli. Sedici gli azzurri chiamati in vista del Grand Prix di Mosca : Il CT della Nazionale italiana di Rugby a 7, Andy Vilk, ha convocato Sedici atleti per il raduno di Napoli, che proietterà gli azzurri verso la prima tappa delle Grand Prix Seven Series, che scatteranno a Mosca, in Russia, il 22 e 23 giugno. Il raduno avverrà giovedì 13, poi sabato 15 l’Italia si trasferirà a Roma dove rifinirà la condizione. Venerdì 14 gli azzurri parteciperanno all’inaugurazione dei campi da gioco che verranno ...

Rugby a 7 - i convocati dell’Italia per il torneo di Rovigo e per il raduno di Milano. Continua la preparazione verso il Portogallo : Si avvicinano i prossimi impegni per la Nazionale italiana maschile di Rugby a 7: il CT Andy Vilk ha diramato le convocazioni per il “Rovigo Rugby Festival“, previsto sabato prossimo, per il quale sono stati chiamati dodici atleti, e per il raduno di Milano, che scatterà lunedì 3 giugno, per il quale sono stati chiamati quindici atleti, ai quali si uniranno altri tre al termine del torneo veneto. Mercoledì prossimo la lista di ...