Ruba 75 gonfiabili da piscina per farci sesso

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) FQ Magazine Rita Dalla Chiesa e le foto del suo quartiere a Roma: “Anche stanotte per la puzza non si dormirà” La polizia lo ha fermato mentre guidava la sua bicicletta nelle vie di Palm Bay. In mano, aveva una sacca che conteneva diversidasgonfi. Così il Palm Bay Police Department ha trovato l’uomo più volte segnalato per averto in diverse case della zona. Anzi, in diverse piscine. Cosa? Dei. Christopher William Monnin, questo il suo nome, lo faceva per “gratificarsi sessualmente invece di violentare donne“: così ha detto alla polizia che ha rinvenuto nella sacca duecorrispondenti a quelli descritti da una donna che ne aveva segnalato il furto. La notizia la riporta il Miami Herald: il 35enne nascondeva i suoi ...