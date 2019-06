Roma | presentata una nuova offerta al Betis per Pau Lopez | cifre e dettagli

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La società del presidente Pallotta ha presentato unaproposta alper il portiere Pau, si attende la risposta degli spagnoli Lafa sul serio per Pau, il club giallorosso infatti ha individuato nel portiere spagnolo il profilo ideale per rinforzare un reparto in cui, probabilmente, si registrerà l’uscita di Olsen. La società del presidente Pallotta ha presentato unaal Real, mettendo sul piatto 18 milioni di euro più due di bonus, oltre al 50% della futura rivendita di Sanabria. Gli spagnoli però al momento non hanno individuato un eventuale sostituto di Pau, per questo motivo provano a resistere all’offensiva della.L'articolounaalper PauSPORTFAIR.

eMAnuGatto : RT @FilippoMiraglia: #IoAccolgo, presentata stamattina a Roma da una coalizione di 46 organizzazioni italiane e internazionali la campagna… - enzolampard : La #Roma pressa per il portiere #PauLopez del #BetisSiviglia, presentata un offerta da 18M + 2M di bonus, il club s… - RED_269 : RT @ItalianAirForce: #Roma #18giugno presentata la nazionale universitaria di #pallacanestro che parteciperà alla #Universiade di Napoli. L… -