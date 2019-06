Roma | il Gruppo Maire Tecnimont smentisce il proprio interesse | “notizie prive di

Calcio - Europei Under21 : Romania-Croazia 4-1 - poker rumeno nella prima sfida del gruppo C : Termina 4-1 il match al San Marino Stadium tra Romania e Croazia, valido per il gruppo C degli Europei Under21. La compagine rumena ha dominato la scena imponendosi nettamente grazie alle reti di Puscas all’11, di Hagi al 14′, di Baluta al 66′ e di Petre al 90′. Al 18′ aveva accorciato le distanze la formazione croata con Vlasic che, dopo questo ko, vede davvero ridotte al lumicino le speranze di qualificazione alle ...

Roma - Conte vota al seggio della scuola “Virgilio”. Poi la foto di gruppo con gli scrutatori : “Ho fatto il mio segno” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha appena lasciato il seggio della scuola “Virgilio” di via Giulia a Roma. Il premier è arrivato poco prima delle 13 al seggio a piedi e ha salutato i presenti al seggio facendosi anche una foto con gli scrutatori. E all’uscita, a chi gli chiedeva come è andata, Conte ha risposto sorridendo: “bene, ho fatto il mio segno. Buona giornata e buon lavoro”. ...

"Mi ha invitato a ballare - poi mi hanno violentato in tre". Stupro di gruppo in discoteca a Roma : L’hanno stuprata in tre in uno sgabuzzino della discoteca Factory, a Roma. Poi se ne sono andati lasciandola lì, sotto shock. La vittima è una ragazza etiope di 21 anni, che studia e lavora a Roma da qualche anno con la famiglia. L’aggressione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica. La Procura di Roma indaga per violenza sessuale di gruppo.La giovane ha raccontato di essere stata avvicinata da un giovane ...

Stadio della Roma - De Vito ai pm : “Non sono un corrotto né corruttibile. Tutte le decisioni condivise da intero gruppo M5s” : “Non sono un corrotto né una persona corruttibile”. L’ex presidente dell’assemblea Capitolina, Marcello De Vito, ha fornito dichiarazioni spontanee ai pm della procura di Roma nel carcere di Regina Coeli, dove è rinchiuso dal 20 marzo scorso con l’accusa di corruzione nell’ambito di un filone dell’inchiesta sullo Stadio della Roma. Durante l’incontro con i magistrati, durato circa 2 ore, “ha fornito ...