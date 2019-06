Roma - identificati i 4 aggressori del Cinema America. Salvini : nessuna tolleranza per i violenti : La Digos di Roma non ha dubbi. Sono stati identificati i quattro presunti responsabili del gruppo di picchiatori che sabato notte in pieno centro di Roma ha aggredito con calci e pugni alcuni ragazzi...

Roma - identificati i 4 aggressori del Cinema America : interrogatori e perquisizioni in corso. Salvini : nessuna tolleranza per i violenti : La Digos di Roma non ha dubbi. Sono stati identificati i quattro presunti responsabili del gruppo di picchiatori che sabato notte in pieno centro di Roma ha aggredito con calci e pugni alcuni ragazzi...