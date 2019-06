Roma | Buca Capitale adesso dilaga anche sui marciapiedi

ilmessaggero

(Di giovedì 20 giugno 2019) I centauri abituati a dribblare crateri come Messi coi difensori l?avrebbero forse potuto dire a occhio, già da un po?. Ma i numeri secchi della statistiche non mentono: nella...

MovArtGarbaMi : nella #Roma di @virginiaraggi puoi: - farti male cadendo in una buca - farti male causa crollo scale mobile - morir… - gabrielezagni : Non ce l'ho con la #Raggi, ma ho un amore per la realtà. Da 7 anni vivo a #Roma. Da 5 mi muovo in bici. La vedo mol… - Ori254 : RT @MarioCircello: @Ettore_Rosato @ilmessaggeroit Già, invece il #PD e il CDX al #governo, sono stati dei geni illuminati! Quando c'erano l… -