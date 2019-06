Robert Downey JR premiato come Miglior Eroe agli MTV Movie & TV Awards 2019

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) L'avventura diJR nei panni di Tony Stark/Iron Man non poteva che concludersi in questo modo: il premioMTV; TV. La degna fine di Iron Man Il viaggio diJR all'interno del Marvel Cinematic Universe è stato spaziale, strabiliante, emozionante: tutto è iniziato nel 2008 con l'esordio nei panni di Tony Stark nel primo Iron Man di Jon Favreau, da lì in poi tante brillanti apparizioni di rilievo fino alla gloriosa dipartita in nome della salvezza del mondo nell'ultimo capolavoro Marvel, Avengers: Endgame. Questo premio pare essere il giusto tributo non soltanto allo sviluppo magistrale di un personaggio complesso e mai banale, nonostante la scocca di miliardario superficiale, ma soprattutto un grande "chapeau" a dieci anni di onorata militanza in quella che si conferma essere una delle saghe cinematografiche con il ...

