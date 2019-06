RIVIERA | trama | cast | anticipazioni della nuova fiction di Canale 5 dal 26 giugno

tvsoap

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Se amate lericche di scandali, intrighi, passioni e sotterfugi, dove nulla è come sembra, non potete perdere, il nuovo drama – thriller britannico che5 trasmetterà in cinque prime serate a partire da mercoledì 26. Unaricca di colpi di scena e misteri, ambientata in una location di suprema ed eterna bellezza: la Costa Azzurra, che fa da cornice alla vita apparentemente perfettafamiglia Clios. Protagonistaserie è l’attrice Julia Stiles nel ruolo dell’americana Georgina Clios, curatrice d’arte e seconda moglie del milionario Constantine Clios (interpretato dall’australiano Anthony LaPaglia), che muore in circostanze misteriose. Un decesso inspiegabile e oscuro che porterà a galla segreti legati alla vita del defunto, mettendo la giovane vedova faccia a faccia con una realtà dura e cruda e la consapevolezza ...

zazoomnews : Riviera su Canale 5 dal 26 giugno: la trama della nuova fiction - #Riviera #Canale #giugno: #trama - zazoomblog : Riviera su Canale 5 dal 26 giugno: la trama della nuova fiction - #Riviera #Canale #giugno: #trama - carmenFashionCr : Riviera su Canale 5 dal 26 giugno: la trama della nuova fiction -