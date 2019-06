Riforma Pac Post 2020 | associazioni | “Delude il nuovo documento senza ambizioni del

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il Consiglio AGRIFISH dell’UE ha presentato ieri, 18 Giugno, la “Relazione sullo stato di avanzamento delladella PAC”. All’inizio di quest’anno le ONG ambientaliste a livello Europeo, supportate a livello nazionale dalla Coalizione #CambiamoAgricoltura, “hanno più volte richiesto ai Ministri dell’agricoltura degli Stati Membri di impegnarsi affinché la PAC nella futura programmazione abbia realmente degli obiettivi ambientali più ambiziosi. La relazione sullo stato di avanzamento dei lavori – si spiega in una nota – mostra tuttavia che ladella PAC proa dai Ministri UE all’agricoltura va decisamente in senso contrario a questa richiesta, non riuscendo a compiere alcun progresso per la conservazione della natura. Sulla base della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, infatti, risulta evidente che: Nessun fondo in ...

