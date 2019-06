Riforma giustizia 2019 | le mosse di Bonafede sulle intercettazioni

Alfonso Bonafede - la Riforma della giustizia : intercettazioni - il punto per far saltare il banco con la Lega : Ecco la bozza di riforma della giustizia marchiata Alfonso Bonafede, il Guardasigilli grillino. riforma in tre passi: subito il disegno di legge per accelerare i tempi del processo penale e far entrare in vigore il blocco della prescrizione da gennaio 2020. Dunque una nuova legge sulle intercettazio

Governo ultime notizie : Riforma della giustizia - vertice in vista : Governo ultime notizie: riforma della giustizia, vertice in vista Il caos nel quale è caduto il consiglio superiore della magistratura ha messo in allerta l’esecutivo gialloverde. È previsto un vertice urgente per varare una riforma del Csm, l’organo che dovrebbe – almeno sul piano teorico – garantire l’indipendenza del potere giudiziario. Tuttavia, le recenti vicende che hanno coinvolto anche l’ex ...

Per la Riforma della giustizia Conte apre all'opposizione : "Sarebbe bello il suo apporto" : La riforma della giustizia? Per il premier va fatta, ma non subito. E non da soli. “Lavoreremo con Bonafede e i nostri alleati per elaborare una riforma che deve essere meditata per bene, non bisogna agire per reazioni emotive, a caldo. Bisogna lavorare nel segno di una netta linea di demarcazione tra politica e giurisdizione, non devono esistere zone di contiguità”. Giuseppe Conte ha aggiunto che “sarebbe bello ...

Csm - Conte : “Maggioranza giudici onesta. Riforma della giustizia sarà medita bene. Ben venga collaborazione opposizioni” : “La rifoma della giustizia è una pagina che, da giurista, mi fa particolarmente soffrire. So per esperienza diretta della grandissima onestà professionale della maggioranza dei giudici, quindi leggere le cronache di questi giorni mi ferisce personalemnte, perché penso all’imbarazzo che ne derivi a quei giudici che con grande sacrifico, impegno e onestà si dedicano quotidianamente al servizio giustizia. Immaginare che un cittadino, leggendo ...

Caos Csm - il governo prepara la Riforma della giustizia : "Serve un muro tra politica e giudici" : Il guardasigilli si troverà mercoledì con la ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e il premier Giuseppe Conte. Gli obiettivi sono togliere potere alle correnti che si creano in seno al Csm, "blindare" la meritocrazia e realizzare la separazione delle carriere

La Riforma della giustizia spacca la maggioranza : è lite sulle intercettazioni : I grillini da quando sono al governo lavorano per chiudere giornali e radio, ma quando si tratta di intercettazioni scoprono la libertà di stampa. «Giornalisti, pubblicate tutto»...

Csm - il ministro della Giustizia Bonafede : “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare a una Riforma”. Salvini : “È urgente” : Una riforma del Csm. L’inchiesta di Perugia – deflagrata nei giorni scorsi sulle toghe romane – potrebbe portare a breve a un cambiamento radicale del Consiglio superiore della magistratura. “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare a una riforma del Csm, del resto era scritto nel contratto di governo. dobbiamo riflettere sulla possibilità di intervenire sul sistema elettorale. Più che i commenti in questo momento servono ...

2 giugno - Salvini : “Gli ex generali assenti? Non sentono la presenza del ministro”. E sulla giustizia : “Riforma è un’emergenza” : Un altro colpo alla ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, sfruttando la presa di posizione di tre ex generali che non saranno presenti alla parata del 2 giugno. E poi l’apertura del fronte della giustizia usando come grimaldello il “caso Palamara”. Matteo Salvini, in tour elettorale a Potenza in vista dei ballottaggi del 9 giugno, spiega che parteciperà alla parata della Festa della Repubblica: “Sono al fianco delle ...

Ungheria - governo rinuncia a Riforma della giustizia e chiude ai sovranisti : si profila ritorno nel Ppe : rinuncia alla riforma della giustizia tanto criticata da Bruxelles, annuncia che non si allea coi sovranisti a Bruxelles e mette il veto su Manfred Weber e Frans Timmermans alla guida della Commissione europea. Tutti annunci che preparano il rientro di Orban tra le fila dei popolari, gruppo dal quale Fidesz si era autosospeso – “di comune accordo” col gruppo -, prima che il Ppe decidesse sulla sua espulsione. ...

Riforma giustizia Sportiva - Gravina : “Creato un codice moderno e al passo coi tempi” : Il Consiglio Federale ha approvato il nuovo codice della Giustizia Sportiva. Tra gli astenuti, Lega Serie A e Lega Serie B. Al termine del consiglio, ha parlato il numero uno della FIGC Gabriele Gravina. Ecco le sue parole. “Questo è un primo passo della Riforma della Giustizia Sportiva auspicata dal Coni e dal governo. Abbiamo creato un codice moderno, al passo con i tempi, con una struttura che ha eliminato tante stratificazioni e ...

Riforma giustizia sportiva - Balata spiega i motivi dell’astensione della Lega B : Il Consiglio Federale ha approvato il nuovo codice della giustizia sportiva. Tra gli astenuti, Lega Serie A e Lega Serie B. Il presidente dell’associazione dei club per la serie cadetta, Mauro Balata, ha spiegato le motivazioni dell’astensione. Ecco le sue parole. “L’astensione della Lega serie B al momento del voto in Consiglio federale Figc sul nuovo codice di giustizia sportiva è Legato solo alla mancanza di un ...

Riforma giustizia sportiva - Micciché spiega le motivazioni dell’astensione : “Chiedevamo solo un rinvio” : Il Consiglio Federale ha approvato il nuovo codice della giustizia sportiva. Tra gli astenuti, Lega Serie A e Lega Serie B. Il presidente dell’associazione dei club per la massima serie, Gaetano Micciché, ha spiegato le motivazioni dell’astensione. Ecco le sue parole. “La Lega serie A è convinta che la Riforma del codice di giustizia sportiva fosse una necessità inderogabile e improrogabile, tanto che ha partecipato ...