Reddito di cittadinanza e famiglie povere | cosa dicono i numeri e quanti soldi si

Roma - voleva introdurre in carcere droga acquistata col Reddito di cittadinanza : arrestato : “Era il suo compleanno”. Così si è giustificato Gino B., il quarantenne che aveva oltrepassato l’ingresso del carcere di Rebibbia a Roma, per andare a trovare la fidanzata detenuta, con addosso una quantità di hashish sufficiente a confezionare 22 dosi. A scoprirlo sono stati i cani antidroga in servizio nella prigione Romana: gli animali hanno iniziato ad abbaiare ed a girargli intorno, annusandolo, non appena l’uomo è entrato nella zona ...

Inps 3 miliardi risparmi tra quota 100 e Reddito cittadinanza : "Secondo le stime si possono risparmiare 3 miliardi dal reddito di cittadinanza e quota 100". Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico

"1 italiano su 10 è povero"/ Banco Alimentare : "Reddito di Cittadinanza non basta" : Povertà, l'allarme lanciato dalla Fondazione Banco Alimentare: "1 italiano su 10 è povero". Il nodo del Reddito di Cittadinanza e l'appello al Governo

Confartigianato - fischi al Reddito di cittadinanza. Merletti : “Quanto lavoro si produrrebbe con 5 - 6 miliardi?” : “Questa è la vera guerra alla povertà: fare impresa e dare lavoro e dignità! Non “concedere reddito” e basta. Quanto reddito da lavoro si potrebbe creare con i 5,6 miliardi impegnati nel 2019 per il reddito di cittadinanza? E sarebbe un reddito stabile e duraturo, soprattutto se il lavoro fosse trovato nell’artigianato e nella piccola impresa, dove ci sono i maggiori tassi di lavori veri e a tempo indeterminato”. Così ...

Concorso navigator per il Reddito di cittadinanza - si parte : uno su 18 sarà assunto : I navigator aiuteranno i Centri per l’impiego a trovare lavoro a chi ha il reddito di cittadinanza. Si parte oggi alla Fiera...

Reddito di cittadinanza - da Bolzano a Palermo scoperti i primi “furbetti” : Lavoratori in nero oppure in grado di incassare milioni da commerci illegali ma apparentemente in stato di indigenza. Sono i primi furbetti del Reddito di cittadinanza scoperti dalla task force di controlli messi in campo in queste settimane...

Reddito di cittadinanza - i soldi arrivano ma manca l’attuazione delle norme anti-divano : (Foto: Nicolò Campo/Lapresse) La misura del Reddito di cittadinanza è ormai entrata nel vivo, e a inizio giugno erano oltre 1,2 milioni le domande arrivate tramite l’Inps, anche se di queste ne erano state accolte soltanto 674mila. Dal mese scorso stanno anche arrivando i primi accrediti, ma molto resta ancora da fare, soprattutto per quanto riguarda i decreti attuativi che regolano la questione dei lavori di pubblica utilità ai quali i ...

Reddito di cittadinanza - i tre decreti che non ci sono per i controlli e i lavori utili : Mancano ancora le norme attuative per i lavori di pubblica utilità che dovrebbero svolgere quelli che prendono il sussidio e per le verifiche sulla residenza. In compenso altre mille assunzioni all’Inps mentre (forse) sono in arrivo i navigator

Simulatore Reddito di cittadinanza Inps : tutorial calcolo per l’importo : Simulatore Reddito di cittadinanza Inps: tutorial calcolo per l’importo Se si ha o meno diritto alla discussa misura del Reddito di cittadinanza è possibile saperlo facilmente e tramite alcuni passaggi online. Perché l’Inps ha messo a disposizione degli utenti una piattaforma di libera consultazione dalla quale con l’inserimento dei propri dati il sistema permette all’utente di sapere se rientra tra i potenziali beneficiari ...

Reddito di cittadinanza - l'assegno a un usuraio : il caso che imbarazza Luigi Di Maio e M5s : Un usuraio di Sala Consilina (Salerno) percepiva, come tanti, il Reddito di cittadinanza, peccato però che facesse l'usuraio. Il 41enne è stato beccato in flagranza dai carabinieri, mentre estorceva alla sua vittima 200 euro. Dalle indagini condotte da carabinieri di Sala Consilina, guidati dal capi

L'Inps assume : mille posti in più per il Reddito di cittadinanza (e "slittano" i navigator) : Con un emendamento al decreto crescita salta il tetto della dotazione organica delL'Inps. All'istituto nazionale di...

Arrestato usuraio nel salernitano : percepiva il Reddito di cittadinanza : Per lo Stato era indigente e, in quanto tale, aveva ottenuto perfino il reddito di cittadinanza. In realtà, era un usuraio e per questo è stato Arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, in provincia di Salerno.Si tratta di un pregiudicato 40enne della località campana, bloccato dai militari dopo che aveva ricevuto dalla sua vittima 200 euro in contanti, rata di un credito usurario.Dalle indagini condotte ...

Offese Orlando ma adesso il cittadino si scusa : “Ora sono calmo con il Reddito di cittadinanza” : Roberto Chifari L'uomo lo scorso gennaio apostofrò il sindaco con la parola 'cornuto', adesso rischia una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale Diede del cornuto al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, sei mesi dopo arriva il pentimento. Fabio Picco Di Maria lo scorso gennaio apostrofò il primo cittadino con un epiteto non proprio felice, adesso spinto dal timore di dover subire un processo, cerca ritrattare sull’offesa posta al ...