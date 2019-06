Rebibbia | personale Polizia Penitenziaria aggredito da detenuto

romadailynews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Roma – A pochi giorni dalle rivolte nei penitenziari di Rieti e Napoli un altro grave evento critico vede coinvolta una struttura detentiva italiana, Roma. A darne la notizia e’ Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato AutonomoSappe che racconta quanto avvenuto nel carcere romano: “Ieri pomeriggio nella Casa circondariale nuovo complesso di, all’interno della sezione detentiva g12, si e’ consumata l’ennesima intollerabile aggressione adi. Protagonista unitaliano, gia’ allontanato dal carcere di Campobasso per un’analoga aggressione ad altri Agenti. Aun poliziotto penitenziario e’ finito in ospedale con due dita fratturate, il responsabile del Reparto detentivo con un occhio nero ed un altro collega con dei graffi sul ...

PhilippoTrapani : @WJKasRorschach @Lady_ofShalott_ Parli per esperienza personale? È vero che a Rebibbia i sovranisti come te diventa… - segreteriavic : OSTERIA DEGLI UCCELLI IN GABBIA...il primo ristorante in carcere! Eh si, perchè non vieni a cena nell'Area Verde de… -