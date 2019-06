Reazione a Catena | gli Scollegati fanno tremare i campioni Bla Bla

Reazione a Catena : fiato sospeso per i nuovi campioni (i Bla Bla) : Reazione a Catena, i Bla Bla sfiorano una cifra record. Marco Liorni: “Grandissima partita” Non è finita come speravano la partecipazione dei Bla Bla alla puntata di Reazione a Catena di oggi, lunedì 17 giugno 2019: Elisa, Giorgia e Gabriele, nuovi campioni in carica entrati nel quiz ieri, hanno infatti perso 145.000€, cifra mantenuta intatta quasi fino alla fine. Battendo le sfidanti, ossia le Amiche di Ferro, i Bla Bla sono ...

Reazione a Catena - i Fuori Luogo battuti. Esordio record per i Bla Bla : I Fuori Luogo sconfitti a Reazione a Catena. Debutto col botto per i Bla Bla, nuovi campioni Si è conclusa nella puntata di Reazione a Catena di oggi, domenica 16 giugno 2019, con Marco Liorni, l’avventura dei Fuori Luogo: Stefano, Lorenzo e Paolo, dopo quasi una settimana (sono entrati a Reazione a Catena, lo ricordiamo, martedì scorso, battendo i Cocchi di Chicco, campioni in carica per una sola puntata) stasera hanno infatti dovuto ...

Reazione a Catena : i Fuori Luogo vincono. Intesa vincente al cardiopalmo : Reazione a Catena, con Marco Liorni: i Fuori Luogo si confermano campioni e vincono ancora Si è conclusa con la terza vittoria consecutiva per i campioni di Reazione a Catena, i Fuori Luogo, la puntata di oggi, giovedì 13 giugno 2019: Lorenzo, Paolo e Stefano (stasera giunti all’ultimo gioco con 107.000 €, poi più volte dimezzati), dopo le prime due vittorie, con le quali hanno portato a casa poche migliaia di euro, stasera sono riusciti ...

Marco Liorni su Reazione a Catena : “Mi dà spazio per sorridere” : Reazione a Catena, Marco Liorni si racconta: “Ho più spazio per sorridere” Dopo dieci giorni al suo debutto alla guida della nuova edizione di Reazione a Catena, Marco Liorni si è raccontato rilasciando una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale Nuovo, con la quale ha parlato molto del quiz che già dalle prime puntate si è rivelato leader d’ascolti, anticipando anche qualcosina sulla prossima edizione di ...

Reazione a Catena - i Fuori Luogo campioni. Liorni : “Atto di coraggio” : Reazione a Catena, i Fuori Luogo nuovi campioni. Marco Liorni: “Il loro è stato un atto di coraggio” Terzo trio di campioni a Reazione a Catena 2019: i Fuori Luogo nella puntata di oggi, martedì 11 giugno 2019, sono infatti riusciti a spodestare i Cocchi di Chicco, che ieri hanno battuto le Furie Rosse. Non sono riusciti a difendere il titolo di campioni di Reazione a Catena, dunque, i Cocchi di Chicco, conquistato perciò dai Fuori ...

Reazione a Catena - fuori le Furie Rosse. Liorni : “Facciamo un applauso” : Le Furie Rosse perdono il titolo di campioni a Reazione a Catena. Marco Liorni si complimenta con loro Prima sconfitta dell’edizione 2019 di Reazione a Catena quella avvenuta nella puntata di oggi, lunedì 10 giugno 2019: i tre ragazzi delle Furie Rosse, campioni in carica fin dalla passata edizione, dopo otto nuove puntate, durante le quali hanno portato a casa altri gruzzoletti, non sono più riusciti a difendere il titolo di campioni, ...

Reazione a Catena - la voce su Marco Liorni : "In queste prime puntate..." - su cosa si interroga la Rai : Fosse per me, la fascia preserale delle reti ammiraglie sarebbe intasata di informazione o, al massimo, di cartoons. Ma io spalmerei di napalm tutti i game show in quel lotto di palinsesto. Sono un po' di parte. Detto ciò, la fantasmagorica "sfida del preserale" tra la Caduta libera di Gerry Scotti

Marco Liorni parla di Reazione a Catena su Instagram : "Sto prendendo la mano - mi sta piacendo ogni giorno di più" : Per ingranare a Reazione a Catena ci ho messo 5 puntate" diceva Marco Liorni durante uno scambio di battute con la direttrice di Rai 1, Teresa de Santis alla conferenza stampa di presentazione della tredicesima edizione di Reazione a Catena. Marco Liorni, dialogo fuori onda con direttore Rai1: “Per ingranare a Reazione a Catena ci ho messo 5 puntate”. De Santis: “Lo so, sei un ...

Reazione a Catena : Liorni supera in ascolti anche la 2^ puntata del 2018 : Reazione a Catena, ancora grandi ascolti per Marco Liorni: i dati auditel della seconda puntata Buona la prima, ma anche la seconda! E’ il caso di dirlo: anche la puntata di Reazione a Catena di ieri, martedì 4 giugno 2019, è stata infatti molto apprezzata dal pubblico di Rai1, risultando più seguita rispetto al secondo appuntamento dell’edizione dell’anno scorso. A sintonizzarsi su Rai1 all’ora di cena ieri sono stati ...

Reazione a Catena : Marco Liorni parte con il freno a mano : Marco Liorni ‘Sono un po’ emozionato’. Ecco le parole con cui il nuovo conduttore di Reazione a Catena, Marco Liorni, ha aperto ieri per la prima volta il game show che da tredici edizioni tiene compagnia al pubblico di Rai 1 per tutta l’estate. Nessun inizio col botto, nessuna entrata trionfale, nessun riferimento alla conduzione ’strappata’ dello scorso anno. Liorni apre la trasmissione in punta di piedi, con il basso profilo ...

Reazione a Catena - buona la prima per Marco Liorni : grosso guaio per Gerry Scotti e Mediaset : Un esordio col botto per Marco Liorni e il suo Reazione a Catena, alla prima puntata della stagione estiva su Rai 1. Il programma della rete ammiraglia di Viale Mazzini ha infatti ottenuto un ascolto pari a 2.636.000 spettatori, ovvero il 21,2%, nella prima parte. Cifre che si consolidano nella seco

Reazione a Catena : Marco Liorni supera Canale 5 e gli ascolti del 2018 : ascolti Reazione a Catena: Liorni vince su Canale 5 e supera in share l’esordio dell’anno scorso Buona la prima, è il caso di dirlo: gli ascolti della prima puntata di Reazione a Catena 2019, hanno infatti premiato Marco Liorni, che ha vinto la sfida del preserale, superando l’agguerrita concorrenza del competitor in onda su Canale 5, Caduta Libera di Gerry Scotti. A seguire la prima puntata della nuova edizione di Reazione a ...

Ascolti Lunedì 3 giugno - Grande Fratello vince la serata - bene l’esordio di Reazione a Catena : Ascolti Lunedì 3 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Grande Fratello – Canale 5 – 3.366 milioni e 21%Bella Germania. Volevamo Andare lontano – Rai 1 3.15 milioni e 14.9%Report – Rai 3 – 2.148 milioni e 9.2%Apes Revolution – Italia 1 – 1.02 milioni e 5%Unici Non Stop: la stagione dei talenti – Rai 2 – 730 mila e 3.8%Quarta Repubblica – Rete 4 – milioni e ...

Ascolti TV | Lunedì 3 giugno 2019. GF 21% - Bella Germania 14.9%. Liorni a Reazione a Catena 21.2%-22.3% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 3 giugno 2019, su Rai1 la miniserie Volevamo andare Lontano – Bella Germania ha conquistato 3.153.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5 la semifinale di Grande Fratello 16 ha raccolto davanti al video 3.366.000 spettatori pari al 21% di share. Su Rai2 Unici – Non Stop ha interessato 730.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Italia 1 Apes Revolution – Il pianeta delle Scimmie ha ...