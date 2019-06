Rai | doppio incarico di Foa è incompatibile

Rai - Vigilanza : no a doppio ruolo Foa : 10.00 Via libera della commissione di Vigilanza sulla Rai alla risoluzione del M5S sull'incompatibilità del doppio incarico di Marcello Foa come presidente della Rai e di RaiCom. La maggioranza si è divisa. I sì sono stati 21. L'ok è stato votato da 5 Stelle, Pd e Leu. La risoluzione impegna Marcello Foa a lasciare la presidenza di RaiCom.

Rai - doppio incarico Foa : ok a risoluzione. Il presidente dovrà lasciare Rai Com : Maggioranza divisa – come prevedibile dopo il mancato accordo dei giorni scorsi – in Commissione di Vigilanza Rai sulla risoluzione proposta da M5S contro il doppio incarico al presidente Rai Marcello Foa. Il testo è passato con 21 voti a favore (oltre che M5S hanno votato sì Pd e Leu) e 9 voti contrari, tra cui quelli della Lega. La risoluzione impegna il numero uno di viale Mazzini a lasciare l’incarico di presidente di Rai Com. Il ...

Rai - stop doppio incarico per FoaMaggioranza ko - M5s vota col Pd : È incompatibile il doppio ruolo di Marcello Foa a presidente Rai e presidente della controllata RaiCom. Lo ha stabilito la commissione di Vigilanza approvando con un voto a maggioranza - 21 favorevoli e 4 contrari - la risoluzione presentata da M5s Segui su affaritaliani.it

In Vigilanza Rai passa l'incompatibilità del doppio incarico di Marcello Foa : Maggioranza divisa in Commissione di Vigilanza Rai sulla risoluzione proposta da M5S contro il doppio incarico al presidente Rai Marcello Foa. Il testo è passato con 21 voti a favore (oltre che M5S hanno votato sì Pd e Leu) e 9 voti contrari, tra cui quelli della Lega. La risoluzione impegna Foa a lasciare l’incarico di presidente di Rai Com.

Per Foa doppio ruolo incompatibile Vigilanza Rai - ok risoluzione M5S : È incompatibile il doppio ruolo di Marcello Foa a presidente Rai e presidente della controllata RaiCom. Lo ha stabilito la commissione di Vigilanza approvando con un voto a maggioranza - 21 favorevoli e 4 contrari - la risoluzione presentata da M5s Segui su affaritaliani.it

Mercato Juventus - blitz di Nedved da Raiola : possibile doppio colpo : Mercato Juventus – Si muove Pavel Nedved: il vicepresidente della Juventus ha compiuto ieri un blitz a Montecarlo per incontrare Mino Raiola. Lo riferisce ‘TuttoSport’ secondo cui la società bianconera ha giocato la carta degli ottimi rapporti tra i due (Raiola è stato il procuratore di Nedved) per capire le possibilità di chiudere due operazioni. Leggi anche: Sarri Juventus, […] More

Doppio incarico in Rai Marcello Foa - salta il voto in Commissione di vigilanza : salta il voto in Commissione di vigilanza Rai sulla risoluzione contro il Doppio incarico al presidente Marcello Foa, nominato anche presidente di RaiCom. I due gruppi di maggioranza, in una riunione di 20 minuti avvenuta fuori dell'aula di San Macuto, non hanno trovato l'accordo sull'emendamento presentato dal capogruppo della Lega, Massimiliano Capitanio, e hanno fatto mancare il numero legale. Se ne riparlerà la prossima settimana. Nella ...

Rai - non c’è accordo Lega-M5s : salta il voto in Commissione Vigilanza sul doppio incarico al presidente Macello Foa : Una discussione di 20 minuti non è bastata ai due gruppi di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, per raggiungere un accordo sulla risoluzione contro il doppio incarico come presidente di Rai e RaiCom a Marcello Foa così è saltato il voto in Commissione Vigilanza previsto per questa mattina. Ieri sera sembrava che i due partiti di maggioranza avessero trovato un’intesa invece la seduta convocata alle 8 di questa mattina è stata sospesa e ...

Rai - salta il voto in Commissione Vigilanza sul doppio incarico al presidente Macello Foa : non c’è accordo Lega-M5s : Una discussione di 20 minuti non è bastata ai due gruppi di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, per raggiungere un accordo sulla risoluzione contro il doppio incarico come presidente di Rai e RaiCom a Marcello Foa così è saltato il voto in Commissione Vigilanza previsto per questa mattina. Ieri sera sembrava che i due partiti di maggioranza avessero trovato un’intesa invece la seduta convocata alle 8 di questa mattina è stata sospesa e ...

Rai : Salini - non c'è incompatibilità per il doppio incarico di Foa : Non c'è incompatibilità nella doppia presidenza di Marcello Foa a Rai e RaiCom, "tutte le altre considerazioni sono di ordine politico e non attengono al mio ruolo di amministratore delegato”. Lo ha detto Fabrizio Salini nel corso dell'audizione in commissione di Vigilanza Rai. L'amministratore delegato ha sottolineato inoltre che Foa nel suo ruolo di dirigente ha rinunciato ai compensi previsti per la guida ...

Fiorello graffia sul ritorno in Rai : «17 mila euro ogni due minuti? Ne voglio almeno il doppio!» : Fiorello “Un motivo per cui io sto lontano dalla Rai dal 2011 ci sarà…“. Dopo essere finito su tutti i giornali per le indiscrezioni sul suo ritorno al servizio pubblico, Fiorello dice la sua. E lo fa con un video pubblicato su Facebook in cui, tra una battuta e una ironica punzecchiatura, commenta proprio le notizie che lo vorrebbero ormai vicinissimo ad lauto un accordo con l’emittente di Viale Mazzini, di cui La Stampa ...

Rai - voto Vigilanza su doppio incarico di Marcello Foa slitta a dopo le elezioni europee : La Commissione di Vigilanza Rai ha rinviato la discussione e la votazione della risoluzione contro il doppio incarico a Marcello Foa, presidente della Rai e di Rai Com, proposta dal Pd. Il voto si terrà, quindi, nella settimana che inizia il 28 maggio, subito dopo le elezioni europee. Favorevoli allo slittamento del voto i partiti della maggioranza e Fratelli di Italia, contrari il Pd e LeU che avrebbero voluto votare prima della tornata ...