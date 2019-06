Raco e il video che lo incastra | Compra benzina per il rogo

Joshua vs Ruiz - il momento del tRacollo : ecco l’azione con cui il messicano ha distrutto il suo avversario [VIDEO] : Nel corso del settimo round, Ruiz ha scaricato su Joshua una serie di pugni tremendi che non gli hanno permesso di proseguire Un’azione fulminea, quattro pugni consecutivi al viso che non hanno lasciato a Joshua nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo. Così Andy Ruiz Jr è diventato il campione del mondo dei pesi massimi, stendendo alla settima ripresa il suo avversario britannico ribaltando ogni pronostico della vigilia. ...

Atalanta - il miRacolo di Gasperini è compiuto : a Reggio Emilia parte la festa e sul futuro… [VIDEO] : Gian Piero Gasperini ha portato la sua Atalanta in Champions League al termine di una cavalcata splendida culminata con la vittoria odierna col Sassuolo Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta hanno raggiunto il clamoroso obiettivo Champions League, con il 14° budget per gli stipendi del campionato. I bergamaschi sono meritatamente arrivati nell’Europa che conta per la prima volta nella storia, un’impresa splendida ottenuta ...

Formula 1 – Tragedia sfiorata al Gp di Monaco : marshall salvi per miRacolo - la preoccupazione di Perez [VIDEO] : Scene da panico al Gp di Monaco: Sergio Perez rischia di colpire in pieno due marshall Il Gp di Monaco ha regalato emozioni spettacolari oggi pomeriggio. La Mercedes non ha festeggiato per l’ennesima doppietta, ma torna a casa felice e soddisfatta per il primo e terzo posto rispettivamente di Hamilton e Bottas a Montecarlo. Risultati positivi, dedicati a Niki Lauda, scomparsi il 20 maggio. Spunta anche un timido sorriso in casa ...

Moto3 – La moto di Ogura impazzisce : clamoroso rischio per i piloti in pista - salvi per miRacolo [VIDEO] : piloti salvi per miracolo: dopo la caduta di Ogura la moto impazzisce e rientra in pista, che spavento nella gara di moto3 del Gp di Francia E’ iniziato lo spettacolo del Gp di Francia: i primi a scendere in pista sul circuito di Le Mans sono i piloti della moto3, che aprono ufficialmente le danze alle gare della domenica. In attesa di vedere in pista i campioni della categoria regina, i giovani della moto3 stanno sfrecciando sul ...

VIDEO Vincenzo Nibali si salva dalla caduta al Giro d’Italia - miRacolo dello Squalo : era alla spalle di Puccio - evitato un brutto infortunio : Vincenzo Nibali si è salvato miracolosamente da una bruttissima caduta al Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha rischiato seriamente di finire a terra a 6 km dal traguardo della quarta tappa e di farsi molto male ma con un guizzo felino è riuscito a rimanere in sella. Il capitano della Bahrain-Merida si trovava infatti alle spalle di salvatore Puccio, l’uomo del Team Ineos che ha provocato la maxi caduta nelle fasi conclusive della ...