Quanto vale Neymar – Il PSG fissa il prezzo

(Di mercoledì 19 giugno 2019)– Stando ariportato da La Gazzetta dello Sport, il PSG avrebbeto ildell’asso brasiliano Quando– Per portarlo in Francia dal Barcellona fù pagata la clausola di 222 milioni di euro, ora il club parigino ne chiede 300 per aprire una trattativa. Non si svende “Non si svende. Anzi, si cede solo con un nuovorecord. Il Psg ha deciso di cedereper non meno di 300 milioni di euro. Lo annuncia il quotidiano Le Parisien. Una cifra in controtendenza rispetto alle stime di siti specializzati e addetti ai lavori. Insomma, per garantirsi il talento del brasiliano servirà riscrivere la storia del mercato calcistico, battendo il picco del 2017, quando il club dell’emiro del Qatar pagò 222 milioni pur di portarlo da Barcellona a Parigi.” Chi può permetterselo? “I 300 milioni di euro in realtà ...

