Pronostico Guinea vs Madagascar | Coppa d’Africa 22-06-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 19 giugno 2019)d’Africa, analisi edi, sabato 22 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.Esordio ind’Africa per ilcontro la. E’ stata la prima Nazionale a staccare il biglietto per questa edizione e con due giornate d’anticipo, grazie alla vittoria contro laEquatoriale (1-0) con un gol storico di gol di Nijva Rakotoharimalala. Entrambe hanno le potenzialità per accedere agli ottavi di finale, in un girone che sulla carta è ad appannaggio della Nigeria. L’ultimo precedente è stato disputato nel giugno 2011: vinse laper 4-1.Come arrivano?Lapotrebbe rivelarsi come una delle sorprese del torneo. Il miglior risultato ottenuto è un secondo posto ottenuto nell’edizione del 1976, quando perse in finale con il Marocco. Ha molti elementi che giocano in ...