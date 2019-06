Pronostici Gold Cup | Girone B 21-6-2019 e scommesse

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 19 giugno 2019)Cup: i consigli valevoli per ilB, venerdì 21 giugno//Cup//B – La Costa Rica ha già fatto capire chi comanderà il, liquidando senza troppi problemi il Nicaragua con un rotondissimo 4-0. Qualche preoccupazioni in più in casa Haiti, che per carburare per bene da dovuto prima concedere la rete del vantaggio a Bermuda salvo poi rimontare. Potrebbe bastare un pari con il Nicaragua per permettere agli haitiani di tornare ai quarti dopo l’esclusione della scorsa edizione.Andiamo a vedere assieme i due.Pronostico e consiglioNicaragua-Haitiopo aver sofferto contro la debuttante Bermuda, Haiti dovrebbe riuscire a strappate un altro successo di misura, o al massimo un pari, che la proietterebbe già al turno dopo. Non ci è parso, almeno dalla gara di esordio, che il Nicaragua possegga le carte necessarie per ...

