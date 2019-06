Procedura d’infrazione | i vincoli europei per evitarla sono irrazionali e lo hanno già

L’Eurogruppo sostiene la Procedura d’infrazione per l'Italia : L’Eurogruppo, cioè il gruppo informale e riservato che riunisce i Ministri delle finanze degli Stati dell'eurozona, dice sì alla procedura d’infrazione a carico dell’Italia per deficit eccessivo e violazione delle regole sul debito. Ue: Italia non ha rispettato regola del debito, giustificata procedura d’infrazione L’Italia "non ha rispettato" la regola del debito né nel 2018 né nel 2019 e non ...

L'Eurogruppo sostiene la Procedura d’infrazione : [img src="https://media.polisblog.it/3/3ae/gettyimages-997058258.jpg" alt="procedura infrazione si da eurogruppo" size="large" id="399235”]L’Eurogruppo, cioè il gruppo informale e riservato che riunisce i Ministri delle finanze degli Stati dell'eurozona, dice sì a una procedura d’infrazione a carico dell’Italia per deficit eccessivo e violazione delle regole sul debito. Ue: Italia non ha rispettato ...

Tria : "Procedura d’infrazione da evitare - farebbe male all’Italia ma anche all’UE" : La procedura d'infrazione europea a carico dell’Italia per deficit eccessivo e violazione delle regole sul debito va "evitata in tutti i modi" ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo cui un tale scenario "farebbe sicuramente male all'Italia ma può fare male all'Europa". Secondo il titolare del Mef "dobbiamo arrivare assolutamente a un compromesso, con una trattativa e un dialogo costruttivo" perché questo va "nell'interesse ...

Ue - tecnici del Tesoro danno il via libera : la Procedura d’infrazione è giustificata : Il Comitato economico finanziario, in cui sono riuniti i direttori del Tesoro, ha confermato quanto stabilito dalla Commissione europea nel suo rapporto sul debito pubblico italiano: anche per i tecnici Ue una procedura d'infrazione a carico del nostro Paese sarebbe giustificata. In mattinata Giuseppe Conte e Giovanni Tria avevano riaffermato la linea di dialogo con Bruxelles, fiduciosi del fatto che si eviterà la procedura senza dover avviare ...

Procedura d’infrazione - Giovanni Tria cerca un compromesso con l’Ue : “È per il bene dell’Italia” : Secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il governo italiano deve cercare un compromesso con l'Unione europea per evitare la Procedura d'infrazione: "È nel nostro interesse", assicura il titolare di via XX Settembre durante l'informativa urgente che si è tenuta alla Camera dei deputati.Continua a leggere

Procedura d’infrazione Ue - Tria rassicura : “Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano” : Il ministero dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che il reddito di cittadinanza e la quota 100 non verranno toccate dal governo, nonostante la Procedura d'infrazione proposta dalla Commissione europea con tanto di critiche nei confronti dell'anticipo pensionistico introdotto con la legge di Bilancio.Continua a leggere

Governo ultime notizie : Procedura d’infrazione al via. In cosa consiste : Governo ultime notizie: procedura d’infrazione al via. In cosa consiste Governo ultime notizie: i timori di una procedura d’infrazione ai danni dell’Italia da parte dell’Europa sono sempre più fondati. I motivi sono contenuti nelle raccomandazioni di Bruxelles all’Italia in cui si toccano i punti più critici che l’Europa contesta al nostro Paese. Governo ultime notizie, procedura articolata Prima di ...

Procedura d’infrazione Ue - Di Maio dà la colpa al Pd : “Riguarda loro - ma fanno la morale a noi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, risponde alla notizia della Procedura d'infrazione dell'Ue e assicura che "quota 100 e pensioni non si toccano". Secondo Di Maio, la Procedura riguarda "il debito prodotto dal Partito Democratico nel 2017 e 2018". Poi accusa l'Ue: "Ci lasciano tutto il peso e, come se non bastasse, poi ci fanno pure la morale".

Conti pubblici - Conte : ‘Proverò a impedire la Procedura d’infrazione’. Di Maio : ‘Quota 100 e pensioni non si toccano’ : “C’è la prospettiva di una procedura di infrazione, io sono sempre determinato e ottimista e farò di tutto per scongiurare una procedura che farebbe del male al Paese“. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è il primo esponente del governo giallo-verde a parlare dopo l’annuncio della Commissione europea della legittimità di una eventuale procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a causa della ...

La Commissione Europea ha chiesto una Procedura d’infrazione contro l’Italia : Per la seconda volta in pochi mesi, dopo che le stime della legge di bilancio si sono mostrate lontane dalla realtà

Procedura d’infrazione in arrivo! Bruxelles boccia i provvedimenti economici di Lega e M5S : In arrivo la conferma ufficiale della Commissione Ue: Bruxelles ha bocciato i provvedimenti del governo gialloverde e starebbe aprendo alla Procedura d'infrazione per debito contro l'Italia. Una per una, da reddito di cittadinanza a quota 100, le misure dell'esecutivo sarebbero responsabili della stagnazione economica e dell'instabilità finanziaria del Paese.

Governo - Conte : “No provocazioni mentre io e Tria dialoghiamo con Ue per evitare Procedura d’infrazione” : “Leale collaborazione vuol dire che se il ministro dell’Economia e il presidente del consiglio dialogano con l’Ue per evitare una procedura d’infrazione che ci farebbe molto male, le forze politiche non intervengono ad alterare quel dialogo riducendo quella trattativa a terreno di provocazione”. A rivendicarlo, attaccando M5s e Lega, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio del suo discorso a ...