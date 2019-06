Primo riconoscimento ufficio Plastic Free ad azienda del tabacco

Amici - resoconto semifinale : fuori Tish ma vince premio Tim - riconoscimento per Di Primo : È andata in onda ieri su Canale 5 la semifinale dell'edizione di Amici 2019, condotta come sempre da Maria De Filippi. In essa, sono stati proclamati i nomi dei quattro finalisti che si scontreranno la prossima settimana per aggiudicarsi l'ambito titolo del longevo talent show. Ad avere la peggio è stata Tish, dopo un ultimo scontro con vincenzo, ma la diciottenne ha comunque potuto sorridere grazie al premio Tim Music. Ad accedere alla ...