Prima sconfitta per l' Italia Under 21 La Polonia vince 1-0

Mondiali femminili – Italia sconfitta dal Brasile ma Prima nel girone - le sensazioni delle azzurre nel post gara : Grande felicità per le giocatrici Italiane nonostante la sconfitta subita contro il Brasile, adesso la testa è già agli ottavi Gioia e felicità, nonostante la sconfitta contro il Brasile nell’ultimo turno del girone C dei Mondiali di calcio femminile. L’Italia si gode il primo posto, concentrandosi già sugli ottavi di finale in programma il 25 giugno a Montpellier. Grande soddisfazione per le azzurre nel post gara, intervistate ...

Mondiali calcio femminile - Italia sconfitta dal Brasile ma Prima nel girone : ora aspetta l’avversaria agli ottavi di finale : L’Italia del calcio femminile perde l’ultima sfida del girone di qualificazione ai Mondiali di Francia, ma si qualifica agli ottavi di finale da prima classificata. Le azzurre sono state sconfitte 1-0 dal Brasile per effetto di un rigore trasformato dalla goleadora Marta, la numero 10 verdeoro, che ha trasformato – col mancino, a incrociare, spiazzando la portiera Italiana Giuliani – un penalty concesso con parecchia ...

Basket femminile - Italia sconfitta di misura dall’Ucraina nella Prima partita di preparazione agli Europei : Finisce con una sconfitta la prima partita dell’Italia in preparazione agli Europei, che si terranno in Serbia e Lettonia (anche se le azzurre giocheranno solo in Serbia) dal 27 giugno al 7 luglio. Le ragazze di coach Marco Crespi sono state superate dall’Ucraina con il punteggio di 66-69. Sono state lasciate a riposo, in quest’occasione, Cecilia Zandalasini, Francesca Dotto, Elisa Penna, Kathrin Ress ed Elisa Ercoli. La ...

Volleyball Nations League – Prima sconfitta per le azzurre di Mazzanti : Volleyball Nations League: Prima sconfitta azzurra, 3-2 contro gli Usa La nazionale italiana di fronte al numeroso pubblico di Conegliano, quasi 4000 gli spettatori sugli spalti Zoppas Arena, ha subito dopo quattro successi la Prima sconfitta della sua Volleyball Nations League: 2-3 (22-25, 25-17, 25-23, 19-25, 11-15) per mano degli Stati Uniti. Le americane restano così l’unica squadra imbattuta del torneo (5 vittorie e 14 punti), mentre ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-USA 2-3 - le azzurre si arrendono al tie-break. Prima sconfitta - Egonu in panchina : Arriva la Prima sconfitta per l’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre sono state battute dagli USA per 3-2 (25-22; 17-25; 23-25; 25-19; 15-11) e interrompono così la loro striscia trionfale nel prestigioso torneo internazionale: dopo aver conquistato quattro successi consecutivi, le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono dovute inchinare al cospetto degli States di fronte al nutrito pubblico del PalaZoppas di ...

Volley femminile - Torneo Montreux 2019 : Prima vittoria per l’Italia - sconfitta la Turchia 3-1. Pietrini e Sorokaite decisive : L’Italia ha battuto la Turchia per 3-1 (25-27; 25-20; 25-20, 25-23) nel secondo match giocato al Torneo di Montreux 2019 di Volley femminile, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno riscattato la sconfitta subita due giorni fa contro la Thailandia e sono ampiamente in corsa per la qualificazione alle semifinali: servirà una vittoria schiacciante contro la Svizzera padrona di casa per sperare di proseguire l’avventura in terra ...

Salvini - Prima sconfitta sul caso Siri. La resa dei conti col premier alle urne : «L'Armando furioso? Lo abbiamo difeso finché è stato possibile, ma non potevamo far saltare il governo su Siri...». Il leghista Claudio Borghi sparisce dentro l'aula della Camera e la frase semiseria ...