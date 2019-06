Prima prova Maturità | tema scientifico | cos’è ‘l’illusione della conoscenza’ e perché

TRACCE Prima prova MATURITÀ 2019/ Esame di Stato : Ungaretti - Bartali e Dalla Chiesa : Diretta PRIMA PROVA MATURITÀ 2019: le 7 TRACCE di italiano all'Esame di Stato. Ungaretti e Sciascia per Analisi Testo. Poi Dalla Chiesa, Bartali e Stajano

Maturità 2019 : ecco chi è Gino Bartali - protagonista del tema d’attualità alla Prima prova : Chi era Gino Bartali, scelto per la prima prova della Maturità 2019 per il tema d'attualità (Tipologia C) e perché la sua vittoria al Tour de France del 1948 è stata così importante per la storia dell'Italia: il campione italiano di ciclismo, storico nemico in pista di Fausto Coppi, con la sua impresa riuscì a distogliere l'attenzione dall'attentato a Palmiro Togliatti.Continua a leggere

Prima prova Maturità tipologia C : lotta alla mafia e sport e storia nel tema di attualità : È iniziata oggi la Maturità 2019, con gli studenti che sosterranno la Prima prova questa mattina e potranno scegliere tra diverse tipologie di tracce. Ecco la traccia del tema di attualità (tipologia C) con le simulazioni svolte nei mesi precedenti e tutte le informazioni su questa tipologia di traccia.Continua a leggere

Ciclismo : traccia su Gino Bartali alla maturità! Il campione e Giusto tra le Nazioni nelle opzioni per la Prima prova scritta : Per i maturandi conoscitori dello sport, ma anche della storia del mondo, questa maturità potrebbe essere difficile da dimenticare. All’interno delle tracce proposte dal MIUR, tra le quali vi sono testi di Giuseppe Ungaretti e Leonardo Sciascia, ne compare una anche su Gino Bartali, tra i più grandi campioni della storia del Ciclismo italiano e non solo. Nato a Ponte a Ema nel 1914 e morto a Firenze nel 2000, Bartali vinse tre Giri ...

Maturità 2019 - la diretta – Ecco le tracce della Prima prova : Ungaretti con “Risvegli” e Sciascia per l’analisi del testo. Poi Stajano - Bartali e Dalla Chiesa : La prima traccia a uscire è, come tutti gli anni, quella dell’analisi del testo: tra gli autori scelti dal Miur per la prima prova della Maturità c’è “Risvegli” di Giuseppe Ungaretti, confluita nel 1942 nella raccolta L’allegria. Un autore che non usciva dal 2011. La seconda traccia proposta invece per la Tipologia A – che da quest’anno prevede la scelta tra due brani, uno di prosa e uno di poesia – ...