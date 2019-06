Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

retemeteoamatori

(Di mercoledì 19 giugno 2019) IlLa previsione qui sotto elaborata, non è frutto diautomatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Giovedì 20 Giugno 2019 Aavremo tempo stabile con cieli sereni per lo più poco nuvolosi al pomeriggio, in particolare nelle zone interne. I Venti risulteranno deboli da ovest sud-ovest Le Temperature risulteranno in lieve aumento nei valori massimi I Mari risulteranno calmi Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Moderato/Alto La Previsione per Venerdì 21 Giugno 2019 Aavremo tempo poco o parzialmente nuvoloso I Venti risulteranno deboli meridionali Le Temperature risulteranno in lieve aumento nei valori massimi I Mari risulteranno calmi Guarda anche che ...

