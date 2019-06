Presentazione Maurizio Sarri Juventus | diretta streaming-tv e dove vederla

termometropolitico

(Di mercoledì 19 giugno 2019)-tv eÈ fissata per giovedì 20 giugno laufficiale dicome nuovo allenatore della. L’evento si terrà all’Allianz Stadium e inizierà alle ore 11. Un contratto triennale per l’ex allenatore del Chelsea, la cui scelta ha generato grosse delusioni in quei tifosi (napoletani e non) che lo veneravano, definendolo come un simbolo della lotta allo strapotere juventino. Fatto sta che ladista già prendendo forma e il primo tassello sarà messo proprio domani, giovedì 20 giugno, alle ore 11, nello stadio della squadra bianconera, nella sala Gianni e Umberto Agnelli.inlive Chi volesse vedere ladiall’Allianz Stadium (e ne ha l’opportunità, visto l’orario), potrà ...

capuanogio : Per Maurizio #Sarri sarà una presentazione in stile #Ronaldo. Per lui utilizzata la sala Gianni e Umberto Agnelli c… - forumJuventus : Giovedì alle 11 si terrà la conferenza di presentazione di Maurizio Sarri ??? (via @romeoagresti) - FabioCasalucci : RT @capuanogio: Per Maurizio #Sarri sarà una presentazione in stile #Ronaldo. Per lui utilizzata la sala Gianni e Umberto Agnelli che era s… -