Presa la banda di ladri stranieri | turisti narcotizzati | raid in ville e furti in chiesa

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Roberto Chifari La Polizia di Stato ha dato un nome ed un volto agli autori di una lunga sequenza dinotturni a Palermo. Rubavano nelle case, nelle strutture ricettive e persino inUna vera e propriache non guardava in faccia nessuno. Erano il terrore die residenti e per un'intera estate hanno saccheggiato il centro storico di Palermo. A far luce sugli episodi, dietro il coordinamento della Procura della Repubblica di Palermo, il Commissariato “Oreto-Stazione” che ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip di Palermo, Filippo Serio, a carico di un ghanese senza fissa dimora, di un altro tunisino senza fissa dimora e di un pregiudicato palermitano, ora agli arresti domiciliari. La stessa misura è stata emessa, inoltre, per un quarto complice resosi irreperibile ed attualmente ...

