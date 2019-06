Preliminari di Europa League – La Roma in campo il 25 luglio | ecco l’avversaria dei

Roma - niente International Champions Cup : ci sono i Preliminari di Europa League : E’ diventata la “ Champions League ” estiva, ma la Roma non parteciperà. niente International Champions Cup per i giallorossi, che hanno ufficialmente rinunciato “a causa dell’imprevisto coinvolgimento della squadra nei turni preliminari dell’ Europa League “. La squadra capitolina avrebbe dovuto giocare tre partite negli Stati Uniti quest’estate, l’ultima delle quali contro il Benfica, ...

Informazioni Preliminari su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus con aggiornamento di aprile in Europa : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma da questo mercoledì possiamo finalmente parlare dell'aggiornamento di aprile per i vari Samsung Galaxy S8 e S8 Plus che sono disponibili sul mercato. L'ultimo nostro contributo, sotto questo punto di vista, risale a qualche settimana fa, quando su queste pagine vi abbiamo parlato della distribuzione della patch di marzo per colo che si ritrovano con un Samsung Galaxy s8 Plus brandizzato ...