Prato | gli operai scioperano contro lo sfruttamento in fabbrica ma vengono massacrati di

Hockey Prato femminile - Series Finals 2019 : Italia a caccia della finale! In palio gli spareggi per Tokyo 2020 : la formula completa : Appuntamento fondamentale per il quadriennio azzurro. La Nazionale Italiana di Hockey su prato al femminile è volata in Spagna, a Valencia, dove si disputeranno dal 19 al 27 giugno le Finals delle Hockey Series. La formula ed il regolamento delle Finals Series 2019 Torneo classico, con due gironi all’Italiana: azzurre che sono nella Pool B con Thailandia (numero 28 al mondo del ranking mondiale), Sudafrica (n. 15) e Galles (n. 27). Nella ...

Prato - prima udienza per la prof che ha avuto un figlio col suo studente. Perizia della difesa : “Il ragazzo è inattendibile” : Si è tenuta la prima udienza davanti al giudice per l’udienza preliminare che deciderà sulla richiesta di procedere con rito abbreviato per la trentenne di Prato, accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale ai danni del ragazzo al quale la donna dava ripetizioni di inglese. Dalla relazione con il giovane, che all’epoca dei fatti aveva 13 anni, è nato un bambino. La donna, che non era presente in aula, il 27 marzo era ...

Al via il processo contro la donna di Prato che ha avuto un figlio da un 15enne. Il marito : "Ho la coscienza pulita" : È iniziata l’udienza presso il tribunale di Prato per incardinare il rito abbreviato del processo contro la 31enne pratese accusata di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne, oggi quindicenne, da cui ha avuto un figlio la scorsa estate.La donna è accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale: la procura di Prato aveva chiesto per lei il giudizio immediato, ma il collegio difensivo della donna - composto da ...

Teresa Lin e Marco Wong - primi consiglieri comunali cinesi a Prato : "Siamo i ponti dell'integrazione" : "I giovani di seconda e terza generazione si interessano di politica e hanno un grande entusiasmo". Doppio successo dei due candidati con la lista del sindaco Matteo Biffoni

Ballottaggi comunali 2019 - chiusi i seggi - spoglio al via : a Reggio Emilia e Prato centrosinistra avanti : Sono 136 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di Ballottaggio per l’elezione del sindaco

Prostituzione a Prato - Salvini ‘brucia’ gli arresti dei carabinieri con un tweet. Procura si irrita : A Prato i carabinieri hanno eseguito degli arresti nell'ambito di un inchiesta che ruota attorno a un regolamento di conti tra bande, coinvolte nel mondo della Prostituzione cinese. Il ministro degli Interni Salvini annuncia la notizia via Twitter, ma le operazioni erano ancora in corso. Il Procuratore Giuseppe Nicolosi irritato con il ministro.Continua a leggere

Equitazione - FEI Nations Cup 2019 : i convocati dell’Italia per Pratoni del Vivaro. Roman guida gli azzurri : Nel weekend del 7-9 giugno andrà in scena una tappa della FEI Nations Cup al Centro Equestre Ranieri di Campello ai Pratoni del Vivaro (Roma). L’Italia cercherà il risultato di prestigio in questo appuntamento riservato al concorso completo e si presenterà con una squadra ambiziosa composta da Pietro Roman su Castelwoods Jake, Marco Bisia su Junko CP, Fosco Girardi su Feldheger e Marco Cappai su Santal du Halage. Questo evento sarà ...

Aggredita e violentata in strada - poi la scoperta choc : lo stuPratore era suo figlio : È stata Aggredita in strada da dietro e violentata: una violenza orribile, vittima una donna di 50 anni, trascinata via con la forza lontana dai passanti e stuprata in un luogo isolato. Ma non poteva immaginare, quella donna, che l’autore dell’aggressione non fosse certo un uomo qualunque, ma addirittura suo figlio. Una storia terribile, avvenuta venerdì scorso nel tardo pomeriggio in Sudafrica, precisamente a Mboya, vicino a Willowvale, nella ...