Ponte Genova | arrestati vertici ditta per legami con camorra

Genova - demolizione Ponte Morandi : un'impresa vicina alla camorra - due arresti : Questa mattina gli agenti della Dia di Genova (Direzione distrettuale antimafia) hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di due persone amministratori dell'azienda "Tecnodem S.r.l" di Napoli. La stessa era impegnata nella ricostruzione del Ponte Morandi, il viadotto collassato nel capoluogo ligure il 14 agosto scorso, il cui crollo provocò la morte di oltre 40 persone....Continua a leggere

Due arresti in un'impresa esclusa dai lavori per il Ponte di Genova : era vicina alla camorra : Gli amministratori della ‘Tecnodem srl’ di Napoli, impresa impegnata nella ricostruzione del ponte Morandi - ed esclusa dai lavori con un’interdittiva antimafia lo scorso maggio - sono stati arrestati dalla Dia nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda di Genova. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip nei confronti dell’amministratore di fatto e di una donna, ...

Ponte Genova - Ministero Ambiente nessuna lungaggine : Ponte Genova: "Stupisce sentir parlare di lungaggini in riferimento ai procedimenti autorizzativi per quanto riguarda la demolizione e non solo

Genova - Ponte Morandi : vigili del fuoco recuperano la bandiera S.Giorgio : Recuperata dai vigili del fuoco la bandiera di Genova che dal 16 settembre scorso, dopo poco più di un mese dopo il crollo di Ponte Morandi, era stata issata sulla pila 11 dell’ex viadotto. L’operazione è stata effettuata su richiesta del sindaco Marco Bucci dal Il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto la pila calando a terra quel che resta della Croce di San Giorgio, battuta e stracciata ...

Sei in un Paese meraviglioso - Dario Vergassola a Blogo : "Ecco perché da ligure ho detto sì ad Autostrade dopo il crollo del Ponte di Genova" (VIDEO) : Domani, lunedì 10 giugno 2019, parte su Sky Arte HD la quinta edizione di Sei in un Paese meraviglioso, il programma di Autostrade per l'Italia che ha l'obiettivo di far scoprire al pubblico le bellezze del patrimonio culturale italiano (in particolare, nelle nuove puntate saranno raccontati gli itinerari religiosi più affascinanti). Blogo, a margine della conferenza stampa di presentazione, tenutasi nei giorni scorsi a Roma, ha intervistato i ...

Demolizione Ponte Morandi/ Scatta piano per esplosivo : 2500 evacuati a Genova : Ponte Morandi a Genova, Demolizione moncone est il prossimo 24 giugno: il piano per l'esplosivo, le barriere di protezione e l'evacuazione di 2500 persone

A Genova è iniziata la demolizione delle case in via Porro - sotto l’ex Ponte Morandi : A Genova è iniziata la demolizione degli edifici in via Porro, quelli che si trovano sotto i resti del moncone a est dell’ex viadotto Morandi, che crollò il 14 agosto scorso provocando la morte di 43 persone. Le operazioni sono

Ponte Morandi - a Genova è il giorno della demolizione delle case di Via Porro. FOTO : Ponte Morandi, a Genova è il giorno della demolizione delle case di Via Porro. FOTO Al via l'abbattimento del primo palazzo sotto i piloni del viadotto crollato il 14 agosto scorso causando 43 morti. Si procede in modo "meccanico", senza usare esplosivi Parole chiave: ...

Genova - Ponte Morandi : primo giorno di demolizione delle case - raccolti gli ultimi suppellettili : Al via oggi le operazioni preliminari necessarie alla demolizione delle prime case di via Porro, sotto i monconi di Ponte Morandi. Sul posto stanno arrivando le grandi gru e mentre nel frattempo vengono allestite a metà della strada alcune barriere. Chiusa anche la vicina via Fillak. Inoltre alcuni camion stanno depositando grandi contenitori per raccogliere le ultime masserizie ancora presenti all’interno delle palazzine interessate dalla ...

Ponte Genova - parte demolizione palazzi : 12.23 Al via a Genova le operazioni di abbattimento del primo palazzo che si trova sotto il moncone est di Ponte Morandi, parzialmente collassato lo scorso 14 agosto. L'edificio è quello di via Porro 10.Non sarà utilizzato l'esplosivo,si procederà in modo meccanico. Lunedi prossimo, ha spiegato il sindaco Bucci,si comincerà a dare i rimborsi agli abitanti della zona arancione. Nel complesso saranno 8 i palazzi che verranno abbattuti.