(Di mercoledì 19 giugno 2019) Bagarre a Coffee Break (La7) tra le europarlamentari Irene(Siamo Europei-Pd) e Susanna). La sindaca leghista di Cascina loda la posizione politica del suo leader, Matteo Salvini, nei confronti della Ue e aggiunge: “Negli ultimi 10 anni, con gli ultimi governi, abbiamo fatto manovre perché ce lo chiedeva l’Europa e non i cittadini. Nell’ultimo anno fortunatamente è cambiata un po’ la prospettiva. Da Salvini non abbiamo mai sentito ‘Ce lo chiede l’Europa’”. Ue, Salvini: “Direttive pro Berlino e Parigi per fregare tutti gli altri. Governi complici e fessi non ce ne sono più”obietta: “Nell’ultimo anno veramente l’unica cosa che è cambiata è che si è azzerata la crescita fatta prima. Si sono ...

fattoquotidiano : Pil, Tinagli (Pd) vs Ceccardi (Lega): “Quanto era nel 2017? Lo sa?”. “Non faccia la professorina. Non accetto lezio… - LuigiGigigen : RT @umby51: #coffeebreakla7 la pdina Tinagli 'il pil con noi è cresciuto, con noi bla bla bla' Con voi il debito pubblico, nonostante 1,7 d… - FcaPitti : RT @umby51: #coffeebreakla7 la pdina Tinagli 'il pil con noi è cresciuto, con noi bla bla bla' Con voi il debito pubblico, nonostante 1,7 d… -