Peugeot 2008 - La nuova generazione diventa Suv

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Da crossover a B-Suv: è questo il passaggio generazionale della, che segue di pochissimo il lancio della 208 al Salone di Ginevra e ne eredita i contenuti tecnici e stilistici. Dopo il successo della prima, il passaggio a una vera e propria piccola Suv è compiuto, seguendo così il trend principale del mercato. La vettura sarà disponibile in Europa alla fine del 2019 e sarà prodotta nella fabbrica di Vigo. In seguito, sarà avviato l'assemblaggio anche a Wuhan per il mercato cinese. LaSuv. Il frontale riprende l'impostazione della 208 con le sue luci a led verticali e il gruppo ottico con tre elementi, ma aggiunge i fendinebbia e il profilo metallico nella sezione inferiore. La fiancata propone la linea di cintura alta e ascendente e il montante scuro, mentre la coda introduce gruppi ottici più sottili e geometrici, ma sempre dominati dai tre ...

