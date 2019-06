Peugeot 2008 | è nuova da cima a fondo Ed è anche 100% elettrica – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) C’è molto della 208, presentata a marzo al Salone di Ginevra, nelle linee della: il B-suv della marca francese si rinnova daper andare a battagliare in quello che è diventato il segmento più competitivo del mercato, quello delle sport utility compatte, dove figurano best-seller come Renault Captur (lei pronta a un promaquillage) e Fiat 500X (che avrà presto un’opzione ibrida plug-in). Il legame estetico con la 208 passa soprattutto per i gruppi ottici anteriori e per le “sciabole luminose” verticali che fanno da luci diurne a led. Tuttavia, specie in coda, c’ètanto della 3008, lo sport utility di taglia media che sta facendo la fortuna delle vendite208, utilitaria a chi? Ora è tutta, ed è pure a emissioni zero –Interessante, ...

