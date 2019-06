Peugeot 2008 - Al volante della nuova generazione

quattroruote

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Labbiamo vista da vicino, la. Ma abbiamo avuto pure loccasione di provarla, in questo caso nella veste di prototipi camuffati, ancora da sviluppare in modo definitivo a livello di messa a punto generale. Guidiamo le due vetture a motorizzazione tradizionale, benzina e diesel, sulle strade attorno a Vélizy, dove ha sede il centro tecnico del gruppo Psa. Il primo esemplare è equipaggiato con il motore 1.2 PureTech da 155 CV, abbinato al cambio automatico Eat8. Ci metto poco a trovare la quadra, grazie altagliato e al sedile dotato di regolazioni elettriche. In questo modo riesco a leggere bene lastrumentazione totalmente digitale in 3D, riconfigurabile tramite la rotella posta sulla razza sinistra. Le indicazioni nel quadro sono poste più o meno vicine al guidatore, a seconda del loro grado di importanza o urgenza, come, per esempio, gli alert che ...

