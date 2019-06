“Per sempre speciale” La dedica di Ida Platano di Uomini e Donne che spiazza tutti

caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il trono over diha chiuso i battenti – per questa stagione televisiva – con l’addio di Idae Riccardo Guarnieri. I due, stando a quanto visto acosì come a Temptation Island, erano legati da una fortissima sintonia, ma non da un progetto di vita insieme. Riccardo e Ida abitano infatti in città diverse e nessuno dei due ha mai seriamente pensato di trasferirsi. Lui voleva che lei lo raggiungesse a Taranto, mentre Ida, che è anche mamma di Samuele, preferiva che fosse Riccardo ad andare a vivere a Brescia con lei e il figlio. Alla fine, dopo mesi e mesi di tira e molla e l’ultima chance che Guarnieri – a sorpresa – ha dato al suo rapporto con la, la storia d’amore tra i due si è conclusa con una rottura a quanto pare definitiva. A quanto pare perché l’ultimo post che Riccardo ha pubblicato su Instagram fa riflettere. (Continua dopo la ...

UNHCRItalia : Forza Maestro! Siamo vicini ad Andrea Camilleri, da sempre impegnato in difesa dei diritti di chi è costretto a fug… - CarloCalenda : In partenza per Bruxelles. Primo giorno di scuola. Dopo Rappresentante Permanente e Consiglio ci torno da Parlament… - matteorenzi : Oggi a Pechino per parlare di educazione e cultura davanti a tremila ragazzi cinesi. Un euro in cultura, un euro in… -