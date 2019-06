Per la Corte costituzionale le coppie gay non possono ricorrere alla procreazione

wired

(Di mercoledì 19 giugno 2019) (foto: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images) Leomosessuali nonassistita per avere figli. Laha stabilito che la legge 40 del 19 febbraio 2004, quella che disciplina questa possibilità, non è illegittima nella parte in cui restringe alle soleetero questo diritto. La sentenza si riferisce all’articolo 5 che recita: “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1*,accedere alle tecniche dimedicalmente assistitadi maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”. Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate. I giudici sono intervenuti sul tema su richiesta dei loro colleghi dei tribunali di Pordenone e Bolzano, chiamati a loro volta a esprimersi sul ricorso presentato da duelesbiche. ...

