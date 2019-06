Parlamento Ue | Ciolos nuovo capogruppo di Renew Europe Il “Macron rumeno” a sostegno

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019), la nuova formazione liberale alUe nata dalla fusione di Alde e En Marche, ha eletto il suonella plenaria di Strasburgo. Si tratta dell’ex primo ministro rumeno ed ex commissarioo per l’agricoltura, Dacian Cioloș. “Congratulazioni al nostroleader”, ha annunciato il gruppo su Twitter, anche se all’interno della formazione sarebbero più di uno i membri perplessi per la scelta: intorno a Cioloș sarebbe nato un dibattito legato alle sue posizioni espresse nel 2016, quando era premier, “adella famiglia tradizionale”, mentre nel Paese era in corso un dibattito sui matrimoni tra persone dello stesso sesso. Dopo la rinuncia alla presidenza da parte della capolista di Renaissance, Nathalie Loiseau, Cioloș, considerato “il Macron rumeno”, era diventato il favorito a succedere ...

