Parco Valentino - Grande festa a Torino per il Salone dell' auto

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Cinque giorni intensi, dedicati alla passione per i motori. partita la quinta edizione del, ildiffuso, al quale sono attesi questanno 600 mila visitatori. Fino a domenica 23 giugnotorna protagonista con gli stand all'interno del, nei quali non mancano numerose anteprime nazionali, e con tante iniziative, statiche e dinamiche, nei luoghi più importantia città (qui il calendario). Un programma densissimo di eventi, che animerannodi giorno e di notte. Ingresso gratuito. Si può accedere gratuitamente al, dove sono presenti gli stande Case, e agli altri eventi previsti nelle piazze di, senza esibire alcun titolo, mentre è invece necessario il biglietto elettronico gratuito per i numerosi appuntamenti presso la corte del Castello del. Con il ticket, inoltre, si può ottenere uno sconto del ...

