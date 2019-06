Paola Turani | Ecco come sarà il mio matrimonio

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Marina Lanzone La modella e influencer sta per sposare il suo Riccardo. Ilil prossimo 5 luglio. I promessi sposi stanno insieme da otto anni e hanno due cani, Gnomo e Nadine I libri galeotti,quello dantesco di Paolo e Francesca, sono conosciuti. Ma anche un quadro può diventare la miccia che fa scoppiare l’amore. La modella e influencersta per sposare il suo “Serpella” dopo otto anni di convivenza, proprio grazie a un dipinto. “Ci conosciamo da quando avevo 18 anni, ma non è subito scoccata la scintilla”, racconta l’influencer. Dopo anni i due si sono rincontrati e Riccardo Serpellini ha chiesto allapittrice di tappezzare le pareti di casa sua, fresca di ristrutturazione. In realtà, era una scusa per corteggiarla e lei ha ceduto all’incantesimo. “Il giorno in cui gli ho consegnato il quadro galeotto, è scattato il primo ...

