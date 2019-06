Pallavolo – Ufficializzato il calendario del Mondiale 2019 | ecco quando giocheranno gli

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Nazionale Maschile: definito ildella World Cup in Giappone E’ statoildella prossima World Cup in Giappone, dove dal 1 al 15 ottobre gli azzurri di Gianlorenzo Blengini si presenteranno dopo la medaglia d’argento conquistata nell’ultima edizione del 2015. La World Cup ha da sempre un fascino particolare, poiché mette a confronto le migliori due squadre di ogni continente per ranking, il Giappone in quanto paese ospitante e la formazione campione del mondo in carica, che in questo caso sarà la Polonia. La competizione che chiuderà la stagione internazionale, si articolerà in tre fasi all’interno delle quali si affronteranno tutte le dodici formazioni partecipanti per un totale di undici gare per ogni nazionale.Il torneo maschile alzerà il sipario con due gironi da sei formazioni che si disputeranno dal 1 al 6 ottobre a Nagano e ...