Palermo | violenza choc | Io | assalito dalla baby gang nell' indifferenza dei

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Fabio Franchini L'aggressione in via Maqueda, pieno centro storico della città: il giovaneha subìto una doppia perforazione timpanica Graffi, un occhio gonfio, doppia perforazione del timpano, tanta paura e altrettanta amarezza. E poi soprattutto la rabbia. Un giovane minorenne diè stato aggredito in pieno centro storico ada una. Laè avvenuta dopo le 23. Il ragazzo, all'uscita del ristorante dopo la cena di classe con i professori (che al momento del fattaccio erano già andati via), ha notato di essere seguito da un gruppetto. Lì per lì non ci ha fatto troppo caso e ha continuato a messaggiare con la ragazza, finché all’improvviso ha sentito una grande botta. Era il rumore, secco e sordo, di un colpo ricevuto: lo hanno colpito di spalle, vilmente. Uno schiaffo, un pugno o forse addirittura un colpo ricevuto con un corpo ...

fawkes_97 : RT @ga_mas: ???? Si continua a sostenere pensiero e cultura CONTRO le donne: sessismo, relega a ruoli subalterni, demonizzazione delle liber… - Criz59422527 : RT @ga_mas: ???? Si continua a sostenere pensiero e cultura CONTRO le donne: sessismo, relega a ruoli subalterni, demonizzazione delle liber… - ELENAGORINI2 : RT @ga_mas: ???? Si continua a sostenere pensiero e cultura CONTRO le donne: sessismo, relega a ruoli subalterni, demonizzazione delle liber… -