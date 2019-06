Pagelle Italia-Polonia 0-1 Under21 in DIRETTA | Chiesa non basta | azzurrini sottotono a

LIVE Pagelle Italia-Polonia Under21 in DIRETTA : 0-1 - Meret incerto sul gol polacco - Kean in campo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE Pagelle LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Italia-Polonia Under21 LE Pagelle ITALIA Meret 5.5: Decisamente rivedibile la parata del portiere del Napoli sul gol della Polonia. Gravi responsabilità dell’estremo difensore italiano che si tuffa in ritardo sulla marcatura di Bielik. Adjapong 6: L’Italia attacca per lo più a sinistra per la presenza di Chiesa e i palloni giocabili non ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Turchia 3-2 - le Pagelle delle azzurre. Pietrini decisiva - Sylla ritorna : L’Italia ha sconfitto la Turchia per 3-2 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono imposte ad Ankara e rimangono in corsa per il primo posto nel girone preliminare con la certezza di essere già qualificate alla Final Six. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. ELENA Pietrini: 7,5. Titolare nel tie-break, il suo ingresso è determinante perché contribuisce alla rimonta dal 6-9 e ...

LIVE Pagelle Italia-Polonia Under21 in DIRETTA : 0-1 - Meret incerto sul gol polacco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE Pagelle LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Italia-Polonia Under21 LE Pagelle ITALIA Meret 5.5: Decisamente rivedibile la parata del portiere del Napoli sul gol della Polonia. Gravi responsabilità dell’estremo difensore italiano Adjapong 6 Mancini 6 Bastoni 6 Dimarco 6 Barella 6 Mandragora 5.5: Troppo lento in fase di impostazione il centrocampista dell’Udinese e si divora un ...

LIVE Pagelle Italia-Polonia Under21 in DIRETTA : 0-0 - Chiesa e Cutroni molto attivi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE Pagelle LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Italia-Polonia Under21 LE Pagelle ITALIA Meret 6 Adjapong 6 Mancini 6 Bastoni 6 Dimarco 6 Barella 6 Mandragora 6 Lo.Pellegrini 6.5: molto attivo fin dal primo minuto il centrocampista della Roma. Detta bene i tempi della manovra e sono ottimi i tempi di inserimento Orsolini 6.5: Grande voglia sulla fascia destra per il calciatore del Bologna. ...

Mondiale femminile – Italia-Brasile 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Giuliani e Bonansea le migliori delle azzurre [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Pagelle Italia-Brasile 0-1. Le azzurre calano alla distanza : Arriva purtroppo la sconfitta, in una partita giocata bene per metà, per l’Italia nei Mondiali di Calcio femminile 2019. Le azzurre soffrono alla distanza contro un avversario di livello come il Brasile ed escono battute per 1-0. Risultato che però non lascia l’amaro in bocca a Gama e compagne: arriva infatti la prima piazza nel girone. Andiamo a scoprire le pagelle delle azzurre. Italia Giuliani, voto 6,5: un Mondiale davvero ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Brasile 0-3 - le Pagelle delle azzurre. Esordio Nicoletti - Pietrini altalenante : Oggi l’Italia è stata sconfitta dal Brasile nella Nations League 2019 di Volley femminile, ad Ankara (Turchia) le azzurre si sono dovute arrendere al cospetto delle verdeoro schierando una formazione sperimentale senza diverse titolari. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. ELENA Pietrini: 6,5. Un po’ troppo altalenante ma quando può attaccare a tutto braccio è davvero imprendibile, si distingue soprattutto per ...

Europei Under 21 – Italia-Spagna 3-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Chiesa straripante - bene Cutrone [FOTO] : 1/34 Massimo Paolone/LaPresse ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Bulgaria 3-1 - le Pagelle degli azzurri. Serata da protagonisti per Pinali e Candellaro : La Nazionale italiana chiude con il terzo successo consecutivo la terza tappa della Nations League 2019 di Volley maschile sconfiggendo la Bulgaria padrona di casa con il punteggio di 3-1 (25-14; 25-20; 23-25; 25-21). La formazione guidata da Chicco Blengini ha giocato in maniera praticamente perfetta nei primi due parziale, approfittando anche dei molti errori degli avversari, ha perso nel finale un terzo set decisamente equilibrato ed è ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Giappone 3-1 - le Pagelle degli azzurri. Nelli scatenato - Anzani granitico - che ingresso di Lavia! : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 a Varna (Bulgaria) conquistando la quinta vittoria nella Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti contro i coriacei nipponici dopo oltre due ore di battaglia e rimangono in corsa per la Final Six. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. GABRIELE Nelli: 8. Protagonista indiscusso nel terzo e nel quarto set dove trascina la squadra a suon di bordate, ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Pagelle Italia-Giamaica 5-0. Cristiana Girelli - partita Champagne - Giugliano e Bartoli sontuose : Amici sportivi, non svegliateci. A Reims (Francia), l’Italia sconfigge per 5-0 la Giamaica nel secondo match valido per il gruppo C e conquista gli ottavi di finale matematicamente dei Mondiali di Calcio femminile 2019. Una partita di grande qualità e maturità delle azzurre che continuano a regalarci e regalarsi prestazioni eccezionali. Di seguito le pagelle: LE pagelle DI ITALIA – GIAMAICA 5-0 GIULIANI 6.5: Si addormenta su un ...

Mondiale femminile - Giamaica-Italia 0-5 : le Pagelle di CalcioWeb - gol pazzesco di Galli [FOTO] : 1/41 AFP/LaPresse ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Russia 3-1 - le Pagelle delle azzurre. Sorokaite 29 punti - grande Pietrini : L’Italia ha sconfitto la Russia per 3-1 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono imposte al PalaBarton di Perugia e hanno conquistato la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. INDRE Sorokaite: 9. Prestazione da urlo dell’opposto che sostituisce Paola Egonu dopo il malore di ieri sera: show stellare ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Corea del Sud 3-1 - le Pagelle delle azzurre. Egonu a corrente alternata - Bosetti determinante : Successo più sofferto del previsto, ma ugualmente fondamentale quello raccolto dalla Nazionale italiana contro la Corea del Sud nell’undicesima partita della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13) sulla formazione asiatica al termine di un incontro controllato per la maggior parte del tempo, ma rimesso in discussione a causa di diversi passaggi a vuoto sui ...