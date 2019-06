Padova | i frati di Sant' Antonio lanciano una festa per chi cerca l' anima gemella

repubblica

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Appuntamento sabato, riservato a single tra i 20 e i 50 anni. "Vogliamo aiutare chi non ha ancora trovato la propria strada". Delo che in America Latina aiuta le ragazze a trovare marito parlò anche papa Francesco

