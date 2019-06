In Siberia l'orso polare stremato cerca cibo tra i rifiuti (Di mercoledì 19 giugno 2019) Era da circa 40 anni che non veniva documentata la presenza di un orso polare in questa remota città industriale russa. Gli abitanti di Noril'sk, una città industriale nel nord della Siberia, hanno avvistato una femmina di orso polare debole e affamata che si aggirava tra le discariche in cerca di cibo. Il plantigrado ha percorso 1.500 chilometri, probabilmente spinto a sud dai drammatici effetti dei cambiamenti climatici. Probabilmente è malato. Viene costantemente monitorato dai servizi di sicurezza e dai veterinari, Ancora incerta la sua sorte. (Di mercoledì 19 giugno 2019) Era da circa 40 anni che non veniva documentata la presenza di unin questa remota città industriale russa. Gli abitanti di Noril'sk, una città industriale nel nord della, hanno avvistato una femmina didebole e affamata che si aggirava tra le discariche indi. Il plantigrado ha perc1.500 chilometri, probabilmente spinto a sud dai drammatici effetti dei cambiamenti climatici. Probabilmente è malato. Viene costantemente monitorato dai servizi di sicurezza e dai veterinari, Ancora incerta la sua sorte.

A causa delle precarie condizioni di salute dell'orsa, non è stata ancora decisa la sua sorte. Normalmente gli orsi polari che entrano nei centri cittadini vengono addormentati e trasferiti a bordo di speciali gabbie nel proprio habitat naturale. In questo caso l'esemplare non sembrerebbe però in grado di sopravvivere al ritorno in natura, per questo si sta ancora decidendo il da farsi. L'ipotesi più accreditata è il trasferimento in un centro di recupero per la fauna selvatica – come lo zoo Royev Ruchei di Krasnoyarsk – per rimetterla in sesto, prima dell'eventuale liberazione.