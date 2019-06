Orsetto abbattuto per colpa dei selfie Le autorità Usa | Troppo socievole

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Un cucciolo di orso nero è statonegli Stati Uniti perché divenutocon gli esseri umani. Le autorità americane avevano ricevuto molte segnalazioni concernenti l’animale e le foto che ritraevano quest’ultimo insieme ai visitatori di Scoggins Valley Park, vicino a Henry Hagg Lake, nel nord-ovest dell’Oregon. Lo riporta il Washington Post.Anche l’ufficio dello sceriffo di Washington County e l’Oregon Department of Fish avevano iniziato a ricevere diverse chiamate: molte persone erano solite avvicinare l’animale offrendogli semi di girasole, mais e mix di frutta. Il comportamento dei visitatori aveva fatto in modo che l’orso arrivasse a non temere più l’uomo, portandolo a pericolosi sconfinamenti in aree abitate.Nei giorni scorsi, l’ufficio dello sceriffo aveva diramato ...